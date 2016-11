Neu-Isenberg – ADP wurde das fünfte Jahr in Folge zum führenden Anbieter von BPO- und HR-Lösungen ausgezeichnet. So untersuchte das IT-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner in seiner Marktübersicht „Magic Quadrant“ Unternehmen, welche die Auslagerung von Lohn- und Gehaltsabwicklungsprozessen anbieten. Dieses Jahr konnte sich ADP gegen sieben andere Dienstleister durchsetzen.

Die Studie bewertet Payroll Service Anbieter aller Regionen, Größen und Service-Modelle. Gemäß Gartner zeichnen sich führende Unternehmen durch profunde Kenntnisse der Marktentwicklung und Kundenbedürfnisse aus. ADP gehört zu einem der Erfinder dieser Services und seit 65 Jahren zu den Erfahrensten. Führende Unternehmen entwickeln demnach Marketing- und Vertriebsstrategien, die sowohl auf den Markt reagieren als ihn auch bestimmen. Sie investieren kontinuierlich in Forschung und innovative Technologien für die Optimierung der Services und Personalabrechnung. Diese Anbieter zeigen auch eine starke finanzielle Tragfähigkeit und weisen eine konstant hohe Kundenzufriedenheit aus.

„Seit mehr als sechs Jahrzehnten unterstützt ADP einige der weltweit größten Unternehmen, Regierungsorganisationen sowie KMUs bei ihren Lohn- und Gehaltsabwicklungen. Wir sind sehr stolz darauf, von Gartner für unser branchenführendes Marktverständnis und unsere kontinuierlichen Investitionen anerkannt zu werden“, sagt Steven van Tuijl, Managing Director bei ADP Deutschland.

