Dreilinden/Berlin – Denis Burger und Dr. Reinhard Schmidt haben neue Aufgaben bei eBay in Deutschland übernommen. Während Reinhard Schmidt bereits zuvor für den weltweiten Online-Marktplatz tätig war, ist Denis Burger neu zu eBay gekommen. Er verantwortet als Senior Director Seller Growth die Gewinnung neuer sowie die Skalierung des Geschäfts bestehender gewerblicher Verkäufer, Einkaufsgemeinschaften und Marken. Hierzu gehören Vertrieb, CRM, B2B-Marketing und -Operations. Außerdem ist er für das programmatische und direkte Advertising-Geschäft von eBay in Deutschland verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu eBay war Denis Burger als Partner bei Oliver Wyman für digitale Wachstumsstrategien, insbesondere von Unternehmen der Technologie-, Medien- und Telekommunikationsbranche, zuständig. Zu weiteren Stationen seiner Karriere zählt unter anderem die Boston Consulting Group, wo er insbesondere Projekte in den Bereichen Marketing, Sales und Pricing betreute. Denis Burger hat an der WHU Otto Beisheim School of Management Business Administration mit Schwerpunkt Internationales Management, Marketing und Produktionsmanagement studiert. Er berichtet an Kris Beyens, Vice President Operations eBay EMEA sowie Stefan Wenzel, Deutschland-Chef von eBay. Seine Rolle bei eBay wurde neu geschaffen.

Reinhard Schmidt leitet als Senior Director Hard Goods Verticals die Kategorien Haus & Garten, Unterhaltungselektronik sowie Fahrzeugteile & -zubehör bei eBay in Deutschland. Ebenfalls umfasst seine Rolle die Bereiche Brand Relations und Deals & Retail Promotions sowie die Entwicklung neuer vertikaler Bereiche für eBay. In seiner Rolle berichtet Reinhard Schmidt an Gülfem Toygar, Vice President Verticals eBay Germany.

Reinhard Schmidt startete seine Karriere bei eBay 2008 bei dem zu eBay gehörenden Online-Fahrzeugmarkt mobile.de, wo er für die Strategieentwicklung, Kooperationen und den Bereich Automotive Intelligence zuständig war. 2012 übernahm er die Leitung von eBay Motors. Zu seinen weiteren bisherigen Aufgaben bei eBay gehörten der Aufbau der eBay Fashion Business Unit, die Leitung des Retail Promotions Programms, die Entwicklung neuer Vertikal-Initiativen und -Strategien sowie die Verantwortung für eBay Plus und des Bereichs Shipping & Local.

Zuvor war Reinhard Schmidt acht Jahre als Consultant und Projektleiter bei der Boston Consulting Group tätig. Er hat an der Georg-August-Universität in Göttingen Betriebswirtschaft studiert und an der Technischen Universität Berlin im Bereich Finanzen und Marketing promoviert. Reinhard Schmidt übernimmt seinen neuen Aufgabenbereich von Martin Barthel, der eBay auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Quelle: eBay Corporate Services GmbH