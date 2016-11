Dreieich – Der auf Logistik- und Gewerbeimmobilien spezialisierte Projektentwickler FOUR PARX GmbH, Dreieich, hat die im Bau befindliche Logistikimmobilie in Wesseling bei Köln mit einer Gesamtfläche von ca. 36.500 m² an die Deka Immobilien verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Deka Immobilien erwirbt eine Teilfläche des insgesamt ca. 55.000 m² großen Grundstücks sowie den ersten Bauabschnitt. Dieser wurde bereits langfristig an den internationalen Streetwear-Filialist SNIPES SE vermietet.

Die Anlage in der Urfelder Straße 67 besteht aus einer modernen Halle mit 17.157 m² Lager- und Logistikfläche, 2.041 qm Büro- und Sozialflächen sowie 50 Pkw- und 14 Lkw-Stellplätzen. Die Immobilie wird nach DGNB-Gold-Standard errichtet und zertifiziert. Der Bau wird Ende des Jahres 2016 fertiggestellt werden.

Quelle: FOUR PARX GmbH/teamtosse GmbH