Kelkheim – Sechs Testsiege und fünf Mal Bestnote: Die Produkte der Versicherungs-Plattform Community Life überzeugen unabhängige Tester, Branchenexperten und Kunden gleichermaßen. Das InsurTech-Unternehmen hat seit dem Markteintritt 2015 bei nahezu jedem Vergleichstest, bei dem es angetreten ist, exzellent abgeschnitten. Sowohl die Berufsunfähigkeits- als auch die Risikolebensversicherung von Community Life haben dabei die Tester überzeugt.

Ausgezeichnet wurde das Unternehmen von Wirtschafts-, Verbraucher- und Publikumspresse gleichermaßen: WirtschaftsWoche, Capital und Euro kürten die Versicherungen des Unternehmens in drei unterschiedlichen Tests zum Sieger. Bei ÖKO-TEST erzielte Community Life in allen acht durchgerechneten Beispielfällen die Bestnote, bei Focus Money erreichte das Unternehmen in allen drei Testszenarien den ersten Platz. Das Magazin Eltern erklärte die Risikolebensversicherung zum familienfreundlichen Top-Tarif, und der Nachrichten-Sender n-tv bescheinigte seinem Testsieger die „im Schnitt niedrigsten Prämien“ bei einem „außerordentlich guten Leistungsumfang“.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die beiden renommiertesten Analysehäuser der Versicherungswirtschaft: Sowohl Franke & Bornberg als auch Morgen & Morgen bewerten die Bedingungen der Berufsunfähigkeitsversicherung als ausgezeichnet. Das Online-Testportal netzsieger.de kommt zum selben Ergebnis: Es vergibt für Community Life die Note „Sehr gut“ bei 4,7 von 5 möglichen Punkten. Den gleichen Wert erreicht das InsurTech bei eKomi.de. Auf dieser Plattform haben bereits mehr als einhundert Kunden ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen bewertet.

Neben den ausgezeichneten Produkten kann Community Life zugleich durch eine seriöse Organisation und kundenfreundliche Prozesse überzeugen. Mit dem Engagement in diesem Bereich verdiente sich das Unternehmen 2016 das Siegel des Instituts für Transparenz mit der Note „Sehr gut“.

Quelle: Agentur Frau Wenk +++