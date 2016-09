Frankfurt/Main – Mit der Acquia-Zertifizierung stellen die Spezialisten für Marketing und IT ihre Kompetenz rund um das Open Source-CMS erneut unter Beweis.

Drupal ist ein gefragtes Content Management System (CMS) für Unternehmen und überzeugt mit vielen Stärken bei der Entwicklung komplexer und dynamischer Weblösungen. Die neueste Version, Drupal 8, wurde vor allem in den Punkten Usability, Mobile First, Leistung und Effizienz weiterentwickelt. Bei der Realisierung von Webprojekten mit dem CMS vertrauen Unternehmen meist auf die langjährige Expertise von Agenturen. Zunehmend häufiger wird für eine Zusammenarbeit jedoch der Nachweis entsprechender Entwicklerqualifikationen gewünscht. Um dem nachzukommen, aber auch um dem eigenen Anspruch als eine der führenden Drupal-Agenturen in Deutschland und als offizieller Drupal Commerce Delivery Partner gerecht zu werden, hat Cocomore drei seiner Mitarbeiter durch Acquia zertifizieren lassen. Cocomore ist damit die erste deutsche Agentur, deren Entwickler ein offizielles Zertifikat für ihr Drupal 8 Know-how erhalten haben.

Die Cloud Plattform Acquia (www.acquia.com/de) bietet mit dem „Acquia Certified Developer – Drupal 8 Exam“ ein umfassendes Zertifizierungsprogramm für die neueste Version des CMS an. Der erfolgreiche Abschluss bestätigt die Fähigkeiten eines Drupal-Entwicklers in den Bereichen Web-Konzepte, Site-Building sowie Front- und Backend-Entwicklung.

Quelle: Cocomore