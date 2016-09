Frankfurt am Main – Die hsh finanzfonds AöR konnte im September 2016 an die ersten Kapitalmarktauftritte aus den Jahren 2009 und 2014 erfolgreich anknüpfen und erneut eine öffentliche Anleihe mit fixer Verzinsung und einem Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro platzieren. Die Platzierung wurde durch die Bayerische Landesbank, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und die UniCredit Bank AG begleitet.

Ein Team von CMS Deutschland unter Führung von Partner Oliver Dreher hat die Konsortialführer umfassend bei dieser „Revival“-Emission beraten.

Das Team um Oliver Dreher hat bereits in der Vergangenheit auf Bankenseite privat platzierte Emissionen der hsh finanzfonds AöR sowie der hsh portfoliomanagement AöR, der kürzlich gegründeten Abwicklungsanstalt für notleidende Kredite der HSH Nordbank AG, begleitet.

Die hsh finanzfonds wurde als Anstalt öffentlichen Rechts durch die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein errichtet. Sie übernimmt für die beiden Anteilseigner die Aufgabe der Kapitalunterstützung der HSH Nordbank AG, an der die Länder zu gleichen Teilen beteiligt sind. Diese Unterstützung dient der Erfüllung der Eigenkapitalanforderungen, die an die HSH Nordbank gestellt werden.

Quelle: CMS Hasche Sigle