Eine Feier, egal ob Firmenjubiläum, Firmenfeier oder Weihnachtsfeier steht demnächst an und Sie haben noch keinen Musiker für das Event? Wieso nicht einfach einen Liveauftritt buchen? Etwas persönliches, auf die Gäste und deren Laune zugeschnittenes Programm bringt die Stimmung auf Hochtouren.

Ausgelassen und hip: Der aus New York stammende, charismatische Live-Entertainer Boysie White lässt jeden das Tanzbein schwingen und sorgt für die perfekte Stimmung auf Ihrem Event, denn wenn er das Mikrophon in die Hand nimmt, öffnet sich das ganze Spektrum seiner Seele: kräftig, hinreißend-mitreißend, fetzig und doch mit viel Gefühl!

Seine Liebe und Leidenschaft zur Musik erkennt man sofort, wenn man sich seine Videos und Tonaufnahmen anhört. Mit Soulpower, Jazz und mitreißenden Gospels sorgt Boysie White für ein Highlight auf Ihrem Event! Egal ob auf anstehenden Weihnachtsfeiern, Firmenjubiläen, Eröffnungen, Stadtfesten, Weihnachtsmärkten, Jazz-Konzerten, Gospel-Konzerten oder einer Halbplayback-Veranstaltung (Musik vom Band – Gesang live) – Boysie White reist für Sie Bundes- und Europaweit. Sein Repertoire umfasst um die 400 Titel unterschiedlichster Genres. Aber nicht nur die Genres sind unterschiedlich und wechselhaft, auch seine Kostümwechsel sind Inhalt in seiner Show.

Zur Person

Boysie kommt gebürtig aus New York, hat seine Wahlheimat aber im Bergischen Land gefunden . Er konnte mit seiner begabten Stimme schon auf vielen Musicals, wie „Mama I want to sing“ oder „HAIR“ mitwirken. Boysie ist Mitglied in Gospelchören und leitet Gospel-Workshops in ganz Europa. Auch in Deutschland hat er bereits vielseitige Shows, wie „Backstreet Boys unplugged“ oder das „Kö Festival“ gegeben.

Eine Auswahl seiner bisherigen Auftritte & Veranstaltungen:

Bundespresseball – Hotel Intercontinental in Berlin 2005

Kölner Weihnachtsmarkt Roncalli-Platz 2005 – 2009

Afghanistan – Konzerte für die Deutsche Bundeswehr in Kabul und Mazar-e-Sharif 2013

Gastsänger auf dem Traumschiff „MS Amadea“ – 2016+2017

BayArena für Bayer04 Leverkusen 2013

Silvesterparty 2015 Wolkenburg Köln

Musical “Sing Halleluja” (Rolle: Mozart)

Backgroundsänger für „Backstreet Boys“ 2000

McDonalds Weihnachtsfeier 2015