Düsseldorf – Die Experten von CHIP haben die Netze der Mobilfunkbetreiber getestet. In ihrem großen Netztest wurden dafür insgesamt 12.000 km in Deutschland zurückgelegt, 22.000 Telefonate geführt und mit aktuellen Smartphones die heutigen Möglichkeiten der Netze ausgereizt. Das Ergebnis spricht für sich: Gegenüber den Vorjahren konnte sich alleine Vodafone massiv verbessern und schiebt sich insbesondere bei den Zukunfts-Technologien wieder zurück in Spitzenpositionen: In der für Kunden wichtigen Kategorie „Bestes LTE-Netz“ steht Vodafone auf dem ersten Platz. Bei der Sprachqualität im modernen LTE-Netz liegen die Düsseldorfer sogar vor ihren Wettbewerbern.

„Wer heute ein hochmodernes LTE-Netz mit bester Sprachqualität und Top-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde will, kommt zu Vodafone. Der große Netztest der Experten von CHIP zeigt: Unsere Investitionen in Zukunftstechnologien zahlen sich aus. Wir bieten unseren Kunden ein ausgezeichnetes Premium-Netz.“, so Vodafone Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter.

CHIP Redaktion: Vodafone hat stark aufgeholt

Wer mit dem Smartphone telefoniert und surft erwartet beste Sprachqualität und Webseiten die in Hochgeschwindigkeit auf dem Display erscheinen. „In diesem Jahr erleben wir hier eine Überraschung: Unsere Messwerte zeigen, dass Vodafone stark aufgeholt hat und zu der Telekom in fast allen Belangen aufschließt.“, so die CHIP. Gegenüber dem Vorjahr konnte sich Vodafone am deutlichsten verbessern und sich so die ausgezeichnete Bewertung und eine Top-Platzierung sichern.

Testurteil: Sehr Gut für Vodafones LTE Sprach- und Datennetz

In der für Kunden wichtigen Bewertung der Zukunfts-Technologie Voice over LTE (VoLTE) führt Vodafone das Ranking an. Das beste LTE-Sprachnetz bietet der Düsseldorfer Netzbetreiber und bei der Telefonie über alle Netze teilt sich Vodafone den ersten Platz mit der Telekom. Beim mobilen Internetzugang per LTE erzielt Vodafone die Note „Sehr Gut“. Neben den großen Metropolen analysierten die Messtechniker im Auftrag von CHIP auch insgesamt 42 mittelgroße und kleine Städte genauer. Nicht nur die Fahrstrecke und der Umfang der Tests wurden gegenüber den Vorjahren nochmals gesteigert. Neu aufgenommen wurden auch Tests, um die Performance der Facebook- und Dropbox-App zu messen. Vodafone punktet in diesen Kategorien ebenso wie beim Telefonieren über VoLTE und erreicht so die Gesamtnote 1,8.

Quelle: Vodafone GmbH