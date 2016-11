Das inhabergeführte Unternehmen BANX GmbH ist ein Brokerage Anbieter aus Düsseldorf, bei dem Sie als Anleger von einem interessanten Portfolio profitieren können. Der Broker ist in der Region rund um Düsseldorf sehr aktiv und immer wieder auch auf verschiedenen Messen anzutreffen. Auf diese Weise haben Sie als Trader auch die Option, persönliche Eindrücke zu gewinnen und die Mitarbeiter im persönlichen Gespräch kennenzulernen. Für den Handel bietet Ihnen BANX Broker einige Möglichkeiten, sodass Sie hier unter anderem mit Aktien, Optionen, Futures, ETFs sowie auch mit CFDs am Handel teilnehmen können. Das bietet einiges an Abwechslung und macht ganz sicher ein sehr flexibles Trading für Sie möglich.

Die Konditionen bei BANX Broker im Fokus

Bereits ab 3,90 Euro je Trade haben Sie bei BANX die Möglichkeit am Handel mit Aktien teilzunehmen. Die Kommission liegt hier bei gerade einmal 0,14 Prozent des Handelswerts und macht somit ein kostengünstiges Trading möglich. Beim Handel mit Anleihen liegt die Mindestgebühr bei fünf Euro je Transaktion und beim CFD-Trading müssen Sie mindestens zwei bis fünf Euro einkalkulieren. Dies bezieht sich immer auf inner-europäische Transaktionen, allerdings bietet Ihnen BANX Broker auch die Gelegenheit, US-amerikanische Trades durchzuführen. Die Mindesteinlagesumme für die Eröffnung eines Depots liegt hier bei 3.000 Euro – dazu müssen Sie für ein Margin-Depot mindestens 21 Jahre als sein.

Ein Blick auf die Handelssoftware bei BANX Broker

Bei BANX Broker nutzen Sie für Ihr Trading die TraderWork Station. Zudem steht Ihnen hier auch ein WebTrader zur Verfügung, sodass Sie beim Trading viel Komfort und Flexibilität in Anspruch nehmen können. Mit dem eigenen Smartphone lässt sich bei diesem Broker ebenfalls am Handel teilnehmen: Hierfür steht eine eigene Mobile App zur Verfügung und Sie haben damit direkt und jederzeit Zugriff auf Ihr Depot. Fürs Trading haben Sie bei BANX Broker somit umfangreiche Optionen.

Ihre Sicherheit und Co. bei BANX Broker

Sie können beim Düsseldorfer Anbieter BANX Broker von einem hohen Maß an Sicherheit profitieren. Es werden hier alle Kundendepots separat geführt und Ihr Kapital kommt zu keiner Zeit mit Firmengeldern zusammen. Weiterhin wird der Anbieter auch von der Securities and Exchange Commission sowie auch von der Commodity Futures Trading Commission überwacht, was für Sie definitiv viel Sicherheit bietet. Eine Einlagensicherung steht ebenfalls bereit. Durch einen umfangreichen Schutz sind alle Depots der Kunden bis zu einem Wert von 30 Millionen US-Dollar abgesichert. Dieser Schutz gilt je Kunde und umfasst auch einen Schutz von Bareinlagen bis zu einem Betrag von einer Million Euro.

Wissenswerte Details rund um den Broker

Sie haben als Trader bei BANX Broker die Option, den Handel im Vorfeld einfach und komfortabel auszuprobieren. Ihnen wird hierfür ein kostenfreies Demokonto angeboten, welches unverbindlich genutzt werden kann. Das Demokonto können Sie auf der Webseite des Brokers einfach eröffnen und haben so die Gelegenheit, einzelne Trades zu simulieren oder auch einfach so den Handel kennenzulernen. Später ist eine Depoteröffnung dann ebenso einfach möglich und Sie können außerdem auch von Webinaren, Tutorials und weiteren Schulungsmöglichkeiten profitieren.