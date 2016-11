Siegen/Bonn – Die 7x7finanz GmbH hat jetzt ihre Niederlassung in Siegen um zwei weitere Mitarbeiter verstärkt. Seit Anfang Oktober unterstützen Jan-Micha Ströhmann und Oliver Nitsch als Finanz- und Vorsorgeberater das vierköpfige Team um Büroleiter Alexander Jüngst.

Oliver Nitsch schloss vor sieben Jahren seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Siegen ab und war zuletzt bei der Stadtsparkasse Düsseldorf im Kundenservice tätig. Jan-Micha Ströhmann absolvierte 2011 seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen bei Generali, wo er zuletzt als selbstständiger Versicherungsvermittler arbeitete.

Die 7x7finanz GmbH ist der kompetente Finanzdienstleister der 7×7 Unternehmensgruppe. Mit ihrer Erfahrung und umfassenden Marktkenntnis unterstützen die Berater ihre Kunden in allen Fragen des Vermögensaufbaus, der Geldanlage und des persönlichen Risikomanagements.

Und das immer nach dem Prinzip „Alles in eine Hand“: Der Kunde hat einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld. Diese Professionalität schätzen auch unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler, die mit der 7×7 zusammenarbeiten. Die 7x7finanz GmbH ist mit Büros an den Standorten in Bonn, Siegen, Mainz und Kassel präsent.

Quelle: 7x7finanz GmbH/facesso GmbH