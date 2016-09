München – Jochen Schweizer investiert im Rahmen des erfolgreichen TV-Formats „Die Höhle der Löwen“ in das Liechtensteiner Start-Up frooggies. Neben dem finanziellen Investment von 40.000€ für 10% Beteiligung am Unternehmen, hat Jochen Schweizer wie während des TV-Pitchs besprochen ein neues Produkt mit den Gründern entwickelt: Jochen Schweizers Protein Power Shake. Der Shake ist ab sofort unter www.jochen-schweizer.de im 10er Pack für 24,90€ und in den über 40 Jochen Schweizer Shops in Deutschland und Österreich auch als Einzelportion für 2,90 € erhältlich.

frooggies produziert über ein spezielles Gefriertrockenverfahren natürliches Fruchtpulver ohne zugesetzten Zucker und frei von Zusatzstoffen. Dieses Verfahren entzieht der Frucht das Wasser, bevor sie zu einem geschmacksintensiven Fruchtpulver gemahlen wird. Dank der schonenden Herstellung bleiben wertvolle Nährstoffe und Vitamine, sowie die Farbe und das Aroma erhalten. Die drei Gründer Sarah Nissl, Philippe Nissl und Patrick Elkuch treffen mit Ihrem Produkt genau den Geschmack von Löwe Jochen Schweizer.

Während ihres Pitchs in der Gründershow zogen die drei Gründer jedoch zunächst einige Kritik auf sich, da ihr Produktionsverfahren leicht kopierbar ist und nicht geschützt werden kann. So entstand die Idee mit Jochen Schweizer ein Alleinstellungsmerkmal zu kreieren und gemeinsam ein völlig neues Produkt zu entwickeln: Jochen Schweizers Protein Power Shake.

Zum ersten Mal wird das Konterfei des Erlebnis-Unternehmers auf einem Produkt zu sehen sein: „Ich trinke schon seit Jahren regelmäßig einen Smoothie mit Proteinen, Beeren und Guarana. Auf Basis dieses Rezepts ist Jochen Schweizers Protein Power Shake entstanden. Wenn auf der Arbeit oder unterwegs bei mir der Hunger kommt, trinke ich den Power Shake, denn er ist eine gesunde Zwischenmahlzeit und eignet sich perfekt als Snack zwischendurch“, erklärt Jochen Schweizer. „Ich glaube an frooggies und das gemeinsam kreierte Produkt, denn ich stehe für gesunde Ernährung – es passt perfekt zu meinem Lebensstil.“

Jochen Schweizers Protein Power Shake besteht aus 100% natürlichen Zutaten. In einer Portion des Shakes, der mit Wasser oder Milch gemischt wird, stecken neben 18g hochwertigen Whey-Proteinen über 100g frische Früchte: Aroniabeeren, Wildheidelbeeren und 1g Guarana. Abgerundet wird das Superfood Trio von Erdbeeren und Honig, die dem Shake eine natürliche Süße verleihen. Seine angenehme, sämige Konsistenz erhält der Shake durch die Zugabe von ballaststoffreichen Flohsamenschalen.

Quelle: Jochen Schweizer Unternehmensgruppe