Dresden – Für die kommenden zwei Semester vergibt 3m5. erstmals zwei Deutschlandstipendien und unterstützt damit Informatik-Studenten, die durch Talent und soziales Engagement auffallen. Vergeben werden die Stipendien an der Technischen Universität Dresden und der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Insgesamt gibt es an beiden Hochschulen im kommenden Studienjahr über 300 junge Menschen aus allen Fachbereichen, die mit einem Deutschlandstipendium unterstützt werden.

„3m5. haben wir vor fast 20 Jahren an der Uni gegründet“, sagte Geschäftsführer Michael Eckstein. „Wir fühlen uns heute als Unternehmer dazu verpflichtet, den studentischen Nachwuchs ganz praktisch zu unterstützen.“ Bereits in den Vorjahren hat 3m5. ein Deutschlandstipendium an der HTW im Fachbereich Informatik vergeben. Fürs kommende Jahr stockte das Unternehmen auf und suchte gezielt einen Stipendiaten im Bereich Angewandte Informatik an der TU. Die Auswahlsitzung hierzu fand vorige Woche statt, die HTW berät Ende Oktober. Die Kriterien beziehen sich auf die Leistungen des Bewerbers und sein soziales Engagement. Offiziell vergeben werden die Deutschlandstipendien Ende November (HTW) bzw. Anfang Dezember (TU).

Wer für ein Deutschlandstipendium ausgewählt wurde, bekommt 300 Euro im Monat – unabhängig von seinem Einkommen. Der Betrag kommt zur Hälfte von privaten Förderern wie Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen, die andere Hälfte vom Bund. Insgesamt wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2015 bundesweit 24 300 Deutschlandstipendien vergeben.

Quelle: 3m5. Media GmbH