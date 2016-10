Freiburg – Bereits zum fünften Mal in Folge erzielt die Jedox AG, führender Anbieter von Self-Service Business Intelligence (BI)- und Enterprise Planning-Lösungen, herausragende Ergebnisse im BARC The BI Survey 16. Besonders innerhalb der Vergleichsgruppe der „Integrierten Performance Management Produkte“ wurde Jedox von Anwendern überdurchschnittlich gut bewertet.

Durch eine extrem schnelle Implementierung, intuitive Bedienung und eine hohe Rechenleistung auch bei komplexen Projektszenarien mit großen Datenmengen hat sich Jedox als wertvolles Werkzeug für die Steuerung von Unternehmensprozessen international etabliert. Die aktuellen Ergebnisse der weltweiten Anwenderbefragung BARC The BI Survey 16 belegen, dass Jedox seine Kunden überzeugt: Preis-Leistung, Produktzufriedenheit, Abfragegeschwindigkeit, Projektdauer sowie allgemeine Leistungsfähigkeit (Performance) der Software. Innerhalb der Vergleichsgruppe der „Integrierten Performance Management“-Produkte wurde Jedox in sechs Kategorien auf den ersten Platz gewählt. Im Bereich der Produkt- und Leistungszufriedenheit liegt Jedox auch in zwei weiteren Vergleichsgruppen („Produkte mit Schwerpunkt auf OLAP-Analysen“ sowie „Anbieter mit Schwerpunkt EMEA“) vorne und erreicht somit insgesamt zehn Erstplatzierungen. Darüber hinaus sieht die Anwenderbefragung Jedox in der Vergleichsgruppe „Integrierte Performance Management“-Produkte als führend in den vier weiteren Kategorien Agilität, Kundenzufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit und Herstellersupport.

Schnelle Erfolge durch agile Implementierung und intuitive Nutzung

Dank seiner Excel-nahen Oberfläche auch im Web und Mobil unterstützt Jedox Fachanwender bei dem schnellen Einsatz ihrer BI-Lösung. Zudem können durch eine agile Implementierungsmethodik individuelle Kundenanforderungen innerhalb kurzer Zeit umgesetzt werden, was die Projektdauer verkürzt und sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirkt: „Kunden können stark von Jedox profitieren. Der Nutzen der Lösung zeigt sich vor allem in Bezug auf schnellere und genauere Berichterstattung, Analyse und Planung, optimierte Datenqualität und fundierte Unternehmensentscheidungen,“ begründet Dr. Carsten Bange, Geschäftsführer des Business Application Research Centers (BARC) die überdurchschnittlich guten Ergebnisse.

Business Intelligence mit effektiver Planung ergänzen

Dr. Rolf Gegenmantel, Chief Marketing & Product Officer der Jedox AG, freut sich nach den hervorragenden Ergebnissen im BARC The Planning Survey 16 nun über die zweite Ehrung: „Das aktuelle Ergebnis des BARC The BI Survey 16 bestätigt uns darin, dass unser Ansatz einer ganzheitlichen Plattform für integrierte Planungs-, Analyse- und Reporting-Lösungen den Ansprüchen internationaler Unternehmen genau entspricht. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns klar im Fokus und durch kurze Innovationszyklen setzen wir die Anforderungen großer, mittlerer und kleiner Unternehmen konsequent in unserer Software um.“ Der BI Survey des unabhängigen Business Application Research Centers (BARC) ist eine internationale Befragung unter Anwendern von Business Intelligence-Werkzeugen. In diesem Jahr wurden insgesamt 37 Produkte und Anbieter von BI-Software von mehr als 3000 Teilnehmern detailliert bewertet.

