Die Anzahl sowie Vielfalt an Cloud-Lösungen steigen rasant, nichtsdestotrotz weigern sich Unternehmen immer noch vor dem Einsatz der Cloud-Lösungen. Laut dem Cloud-Monitor 2015. Cloud-Computing in Deutschland – Status quo und Perspektiven von Bitkom © setzen mehr als 40% der deutschen Firmen die Cloud-Lösungen ein, weitere 24% überlegen sich das. Obwohl die allgemeine Wahrnehmung der Cloud-Diensten eher positiv gesehen wird, finden meiste Firmenkunden die Cloud-Datenspeicherung oder die Nutzung der Cloud-Lösungen für die sensiblen IT-Daten gefährlich. Außerdem teilen viele die Meinung, dass Ihre sensiblen Daten in der Cloud verloren gehen oder die Dritten auf diese zugreifen können.

Was Telekommunikation angeht, sollten sich sowohl Geschäfts- als auch Privatkunden beeilen und sich lieber im Voraus besser nach Cloud-Telefonie erkundigen: Die Deutsche Telekom hat die Abschaltung von ISDN-Netzen für das Jahr 2018 angekündigt. So bleibt nichts übrig als Mobilfunk oder VoIP, wobei Geschäfts-Telefonie über Mobilfunknetze im Vergleich zu Internet- oder Cloud-Telefonie deutlich teurer wird.

Wie sicher ist die Cloud-Telefonie denn? Schon sehr sicher. Da können Sie sich selber überzeugen. Berliner Cloud-Telefonie Anbieter MANGO OFFICE z. B. verspricht seinen Kunden die Sicherheit der Cloud. Nicht nur der Zugriff auf Cloud-Daten ist mit einem Passwort abgesichert, sondern auch der Weg vom Rechner ins Internet ist mit einem SSL-Protokoll verschlüsselt. Daten unserer Kunden bleiben nicht in der Cloud rumfliegen, sondern werden auf den höchstsicheren Server des Cloud-Anbieters abgelegt. Was Cloud-Telefonie betrifft, ist diese ungefähr genauso sicher wie ein stabiler Internet-Anschluss. MANGO OFFICE garantiert seinen Kunden 99,5% Ausfallsicherheit und selbst wenn etwas nicht funktioniert, stellt das Unternehmen einen qualifizierten Support zur Verfügung. Mit Ihrem Login und Passwort können Sie Ihr persönliches Kundenkonto von überall zugreifen, so werden wichtige Informationen wie Anrufverlauf, Telefonbuch oder Rechnungen gut für Sie aufbewahrt. MANGO OFFICE gewährleistet seinen Kunden höchstmögliche Sicherheit ihrer Kommunikation und Daten, auch unter Berücksichtigung der neuesten erweiterten Vorratsdatenspeicherung zu.

MANGO OFFICE fest davon überzeugt, dass die allgemeine Digitalisierung der Arbeitsprozesse führt zum flächendeckenden Einsatz von Unified Communications, wo eine Cloud-Lösung effizienter und kostengünstiger ist.

Quelle: BMB Agency UG/MANGO OFFICE