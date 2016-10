Neue Sprachlernlösung CATALYST von Rosetta Stone vereint personalisierte Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten unter einem virtuellen Dach

Köln –Rosetta Stone, einer der weltweit führenden Anbieter von Bildungstechnologie und Sprachlernlösungen, stellt heute mit Catalyst seine bis dato umfangreichste Software vor. Das in bis zu 24 Sprachen erhältliche All-in-One-Angebot vereint Sprachkurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten. Dabei können schon kleine Lizenzpakete erworben werden, sodass das Programm nicht nur Großunternehmen – die klassische Zielgruppe von Rosetta Stone – sondern auch den Mittelstand attraktiv ist. Denn interkulturelle Kompetenzen und Mehrsprachigkeit sind in der Geschäftswelt von heute für alle Unternehmen unabdingbar, um Sprachbarrieren zu überwinden und dadurch Geschäftsaktivitäten erfolgreicher zu gestalten sowie die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Catalyst verfügt über ein umfassendes Lerneranalyse-Tool, das die vielfältigen Sprachlernbedürfnisse jedes einzelnen Mitarbeiters identifiziert und dementsprechend relevante Inhaltsschwerpunkte in Form von zielgerichteten Lehrplänen zusammenstellt. Das Sprachtraining, das in bis zu 24 Sprachen erhältlich ist, umfasst sowohl Texte als auch Audio- und Videobeiträge und deckt von der Reisevorbereitung für das Ausland bis hin zur Geschäftspräsentation beinahe jede denkbare Jobsituation ab. Neben den Lektionen und kurzweiligen Übungen können die Lernenden uneingeschränkt Online-Sprachkurse mit muttersprachlichen Tutoren nutzen, um ihre mündlichen Sprachkompetenzen aufzubauen. Dies gilt auch für den Unterricht im virtuellen Klassenzimmer, der für Gruppen oder Einzelpersonen von qualifizierten, muttersprachlichen Sprachtrainern erteilt wird.

Catalyst nutzt die patentierte Spracherkennungstechnologie und branchenführenden Apps für Smartphones und Tablets von Rosetta Stone, sodass die Kunden auch unterwegs lernen können. Sprachfertigkeitstests zur Fortschrittsüberprüfung und ein nützliches Reporting-Portal unterstützen Administratoren bei der Verwaltung und bei der Evaluierung der Rentabilität.

„Führende Unternehmen weltweit erkennen zwar die Bedeutung der sprachlichen Weiterbildung. Sie haben jedoch Schwierigkeiten einen Anbieter zu finden, der mit einer einzigen Lösung den vielfältigen Sprachlernbedürfnissen auf globaler Basis gerecht werden kann und darüber hinaus gezielte, individuelle und effektive Weiterbildung sowie einen ROI sicherstellt“, so Sabine Schnorr, Geschäftsführerin Rosetta Stone Zentraleuropa. „Catalyst hilft uns mit der Analysefunktion nicht nur bei der Identifizierung von Schulungsbedarf. Vielmehr können wir mit ein und derselben Lösung auch branchen- und aufgabenspezifisches Wissen vermitteln. Das ist weltweit einzigartig!“

Auch für den Mittelstand attraktiv

Catalyst wird über Sprachlizenzen erworben. Dabei sind schon kleine Pakete von zehn Lizenzen erhältlich. Die Kunden können diese eigenständig verwalten und beliebig oft auf andere Mitarbeiter übertragen bzw. die Lernsprache wechseln. Dies macht die Sprachlernsoftware auch für Unternehmen aus dem Mittelstand interessant, die besonders kostenbewusst kalkulieren müssen.

Im Rahmen der Beta-Phase war Catalyst bei einer Reihe von Geschäftskunden und potenziellen Neukunden von Rosetta Stone ab Dezember 2015 im Einsatz. So konnten bis heute über 1.000 Lerner von Unternehmen wie BASF, Citi Corp. oder Dana Corp. ihre Sprachfähigkeiten mit Catalyst verbessern. „Unsere Mitarbeiter haben äußerst positiv auf Catalyst reagiert“, sagte Doug Couturier, Manager of Global Talent Management bei der Dana Holdings Corporation. „Die Inhaltsvielfalt, die Möglichkeit, Themen frei auszuwählen, und das Feedback von Muttersprachlern kommen besonders gut an. Die durch Catalyst erreichte Flexibilität und der Personalisierungsgrad sind für unser Unternehmen von enormer Bedeutung. Wir sind ein global agierendes Unternehmen und unsere Mitarbeiter haben sehr unterschiedliche Anforderungen, die wir möglichst einfach und effizient erfüllen möchten.“

