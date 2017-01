Die TWT Interactive GmbH entwickelt und realisiert maßgeschneiderte Produktpräsentationen und -Anwendungen im virtuellen Raum. Dabei können die Konzepte von TWT die Customer Experience und das Brand Engagement steigern.

Kunden an digitalen Erlebnissen und Präsentationen nicht nur teilhaben zu lassen, sondern sie mitten in die Handlung hinein zu ziehen, ist die große Innovation von Virtual Reality. Virtual Reality (VR) bezeichnet dabei eine computerunterstützte Technologie, bei der ein vor den Augen des Betrachters platziertes Display dessen vollständiges Eintauchen in eine computersimulierte Welt ermöglicht. Dabei sind der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt: Von 360° Live-Video-Übertragungen über interaktive Showrooms bis zur virtuellen Einkaufsberatung werden unterschiedlichste Anwendungsszenarien Realität. Um Zielgruppen treffsicher anzusprechen, entwickelt TWT im Rahmen von Virtual Reality Solutions passgenaue Konzepte, die auf die Business-Ziele des Auftraggebers und die Erwartungen von dessen Kunden zugeschnitten sind.

Ganzheitliche Realisation von VR-Projekten

Die TWT Interactive GmbH übernimmt auf Wunsch die vollständige Realisation und Steuerung von VR-Projekten: Von Konzeption und Storyboarding über Design und Prototyping bis hin zur Medienproduktion, technischer Implementierung und anschließendem Rollout. “Mit Virtual Reality Solutions vereint die Full-Service-Internetagentur maßgeschneiderte Software-Innovation mit der passenden Hardware-Plattform. Auf diese Weise ermöglichen wir einzigartige virtuelle Interaktionen zwischen Marken und Endkonsumenten”, sagt Hans J. Even, Geschäftsführer TWT Interactive GmbH. Mit modernster Technologie, namhaften Partnern in der 3D-Produktion und tiefem Verständnis für Branchenanforderungen und Kundenbedürfnisse erweckt TWT Produkte, Modelle und Daten im virtuellen Raum zum Leben.

Quelle: TWT Digital Group – Creating Digital Success