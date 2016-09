Die Digitalisierung unserer Welt ist bereits im vollen Gange. Immer mehr neue Technologien und Innovationen öffnen andere Türen und Wege. So haben soziale Netzwerke dafür gesorgt, dass die Kommunikation im Netz schneller und einfacher verlaufen kann.

Doch auch Unternehmen sind auf den internen Dialog angewiesen. Geschieht dieser reibungslos und schnell, so können Prozesse ideal verlaufen. Insbesondere bei großen Unternehmen, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn, ist die Gestaltung dieser über Landesgrenzen hinweg schwierig. Viele Mitarbeiter befinden sich an vielen Standorten der Welt. Dennoch müssen diese einwandfrei miteinander in Austausch und Kommunikation treten können.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, vernetzt sich die Deutsche Bahn mittels eigenem sozialen Unternehmensnetzwerk. Dieses lautet „Social Intranet“ und ermöglicht durch moderne Technologien und vertraute Anwendungen einen einfachen Zugang für alle Mitarbeiter des Unternehmens sowie die zentrale Verfügbarkeit aller Ressourcen.

Hierdurch können Kollegen auf einfachem Wege national sowie auch international miteinander kommunizieren. Chats mit Vollbild unterstützten diesen leichten Ideenaustausch und die Zusammenarbeit über räumliche Grenzen hinweg.

Genutzt werden, kann das Unternehmensnetzwerk ohne VPN auf mobilen Geräten wie dem iPad. Mobilität, Flexibilität und Vernetzung sorgen beim „Social Intranet“ für smartes und zukunftsorientiertes Arbeiten. Zudem werden durch diese Förderung von Dialog, Freiheit und Innovation jegliche Arten von Hierarchien und Abteilungsgrenzen aufgelöst.

Studien belegen sogar, dass 52% von Informationen im „Social Intranet“ schneller gefunden werden. Dadurch kann man sich ganze 28% aller Meetings sparen. Auch sinkt die Doppelerledigung von Aufgaben um 27%. Diese Art der Kommunikation bringt rund 37% mehr Produktivität sowie Projektzusammenarbeit.

Das „Social Intranet“ der Deutschen Bahn führt zu einer smarten und vernetzten Arbeitswelt – gleich dem heutigen Weltbild. Durch den einfachen und unkomplizierten Austausch mit nationalen und internationalen Kollegen werden Ideen geschaffen, Innovationen gefördert und die Produktivität sowie Zusammenarbeit aller gesteigert.