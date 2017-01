Karlsruhe – Ob die intelligente Heizungssteuerung, das smarte Türschloss oder die mitdenkende Waschmaschine: Auf home&smart, dem herstellerunabhängigen Onlineportal zu den Themen Smart Home und Internet of Things (IoT), finden Verbraucher ab sofort umfangreiche Informationen rund um das vernetzte Wohnen und Leben.

„Vernetzte Services und intelligente Geräte sind die Zukunft“, so Sven Häwel, Leiter Portal bei home&smart. „Obwohl Smart-Home-Technologien immer mehr in den Fokus rücken, ist der Markt ist für den Endverbraucher noch recht unübersichtlich. Dies wollen wir mit unserem Portal ändern, indem wir sämtliche Informationen zum Thema smartes Zuhause und Leben leicht verständlich und übersichtlich online bereitstellen. Die Website ist sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Verbraucher geeignet.“

Schon zum Start des Portals stehen bereits mehr als 1.000 Berichte zu Smart Home-Systemen, IoT und E-Trends zur Verfügung: Vom Smart Home-Einsteigerartikel bis hin zur Vorstellung der gängigen Top-Systeme sowie typischer Einsteigerlösungen. Ergänzt wird der Inhalt durch hochwertige Bildergalerien. Neben umfassenden Magazinen für jeden Wohnbereich gibt es zahlreiche redaktionell erstellte Anwendungsfälle aus dem Bereich Smart Home für die direkte Umsetzung zu Hause. Ein eigenes Testsiegel, fundierte Einschätzungen von Experten sowie detaillierte Empfehlungen der Redaktion zu einzelnen Produkten und Lösungen sollen Verbrauchern bei der Kaufentscheidung helfen.

„home&smart soll nicht nur Informationen, sondern vor allem Inspirationen für das eigene Smart Home geben und Endverbrauchern gleichzeitig zeigen, was in Zukunft noch alles möglich ist“, so Häwel weiter.

Ein besonderes Feature von home&smart ist das redaktionelle Format „Ganz schön smart!“, welches wöchentlich wechselnd neue Ideen, Konzepte und Produkte aus den Bereichen Smart Home, IoT sowie E-Mobility und anderen E-Trends vorgestellt – von Crowdfunding-Projekten über interessante Startups bis hin zu innovativen und neuartigen Initiativen.

Quelle: homeandsmart GmbH