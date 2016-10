Berlin – Die neue myToys-App der MYTOYS GROUP bietet alles, was mobiles Shopping zum Erlebnis macht: einen schnellen Zugriff auf sämtliche Produkte, viele Schnäppchen und attraktive Angebote, eine intuitive Navigation dank übersichtlicher Kategorien sowie modernste Technologien für einen effizienten Datenschutz. Kunden sind mit der neuen myToys-App in der Lage, von überall auf das gesamte Sortiment des führenden Online-Shops für Spielzeug und Produkte rund ums Kind in Deutschland zuzugreifen. Die neue myToys-App steht ab sofort im iTunes Store (iOS) und Google Play Store (Android) zum kostenfreien Download zur Verfügung.

Das neue Kombi-Shopping-Erlebnis für unterwegs: Mit der myToys-App der MYTOYS GROUP können Kunden zudem mit ihrem Smartphone gleichzeitig in den Online-Shops myToys (Produkte rund ums Kind), mirapodo (Schuhe), ambellis (Damenmode) und yomonda (Home & Living) einkaufen. Möglich macht dies die exklusive Kombi-Shopping-Funktion der myToys-App: Während des Einkaufs kann damit problemlos von Shop zu Shop gewechselt sowie ein Merkzettel und Warenkorb für alle vier Shops gefüllt werden, ohne die App dafür verlassen zu müssen. Das mobile Kombi-Shopping-Angebot der MYTOYS GROUP heißt konkret für alle Kunden: ein einfacher Bestell- und Zahlprozess für vier Shops in nur einer App! Entwickelt wurde die myToys-App in enger Zusammenarbeit mit dem Mobile Lab der Otto Group, um auf die weitreichenden Erfahrungen der Otto Group mit Mobile-Commerce-Projekten zurückzugreifen.

„Mobile-Shopping gehört zu den zentralen Vertriebskanälen der MYTOYS GROUP. Der Mobile-Anteil am gesamten Traffic der MYTOYS GROUP liegt aktuell bei über 60 Prozent. Vor diesem Hintergrund haben wir erst vor kurzem eine einzigartige, touch-optimierte, responsive Plattform für das gesamte Kombi-Shopping-Angebot der MYTOYS GROUP entwickelt. Die neue myToys-App rundet unser Mobile-Angebot zusätzlich ab und bietet unseren Kunden mit ihrer exklusiven Kombi-Shopping-Funktion einen weiteren mobilen Zugang in die Shopping-Angebote der MYTOYS GROUP. So einfach kann Shopping unterwegs sein“, so myToys-Gründer und Geschäftsführer Dr. Oliver Lederle.

Quelle: Unternehmenskommunikation MYTOYS GROUP/FAKTOR 3 AG