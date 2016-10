München — Mit dem Logitech Pop Home Switch Starter Pack und dem Pop Add-On Home Switch, stellt Logitech eine komfortable Steuerung für sämtliche Smart-Home-Geräte vor. Von vernetzten Lampen bis hin zu Musikanlagen und vielen anderen Smart-Home-Systemen – mit Pop lassen sich Geräte diverser Hersteller mit einem Knopfdruck bedienen.

„Manchmal möchte man die passende Atmosphäre für einen Filmeabend schaffen, ohne gleich mit verschiedenen Apps die Beleuchtung zu dimmen, die Rolladen zu steuern und Fernseher und Soundbar einzuschalten“, sagt Renee Niemi, Leiter des Geschäftsbereichs Smart Home bei Logitech. „Mit Pop ist das kinderleicht. Ein einziger Schalter steuert all Ihre Systeme. Damit kann jeder die Smart-Home-Geräte zuhause problemlos bedienen – nicht nur derjenige, der die Apps auf dem Smartphone hat.”

Der Logitech Pop Home Switch ist mit zahlreichen Beleuchtungs- und Smart-Home-Lösungen kompatibel. Dazu gehören Lampen, Schließ- und Verdunklungssysteme von unterschiedlichsten Herstellern wie beispielsweise LIFX, Phillips Hue, Lutron und INSTEON. Der Clou: die verschiedenen Steuersysteme lassen sich über Einzelschalter kombinieren.

Ein Switch, mehrere Befehle

Durch einen einfachen, doppelten oder langen Klick können mehrere Befehle an die Geräte übermittelt werden. Per Schalter ist es so beispielsweise möglich, Smart-Home-Geräte ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzupassen oder schnell auf die Lieblingsplaylisten des Sonos-Audiosystems zuzugreifen.

Das System ist schnell installiert. Zuerst scannt die Pop-App für Android und iPhone das

Wi-Fi-Netzwerk nach kompatiblen Home-Geräten. Anschließend können einzelne Geräte einem Schalter oder auch mehrere Geräte einem einzigen Befehl zugeordnet werden.

Kompatibel mit Harmony

Zudem lässt sich der Pop Home Switch auch mit einer Logitech Harmony-Fernbedienung kombinieren. Damit lassen sich zahlreiche weitere Entertainment-Geräte über Pop steuern. Auch One-Touch-Befehle der Harmony-Fernbedienung wie beispielsweise „TV schauen” oder „Musik hören” können mit dem Pop Home Switch verknüpft werden. Das macht Pop zur universellen Lösung für das vernetzte Zuhause – von Home-Entertainment- bis hin zu Smart-Home-Geräten wie Beleuchtungssysteme, Türverriegelungen, Verdunklungssysteme und vielem mehr.

Verfügbarkeit

Das Logitech Pop Home Switch Starter Pack und Logitech Pop Add-on Home Switch sind ab sofort im Handel erhältlich sein. Der vom Hersteller empfohlene Einzelhandelspreis beträgt für das Pop Home Switch Starter Pack 129,99 Euro und für das Pop Add-On Home Switch 39,99 Euro. Die Pop-App ist für Android- und iPhone-Nutzer kostenlos. Sie wird voraussichtlich in den kommenden Wochen im Handel erhältlich sein. Weitere Informationen stehen unter Logitech.com sowie im Blog und über Facebook zur Verfügung.

Quelle: Logitech/Hotwire PR