Lifesize Icon 450 Videokonferenzsystem erfasst Meeting-Teilnehmer in Konferenzräumen automatisch

München – Lifesize, ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Videokonferenztechnologie, kündigte heute eine neuartige Lösung für die Einbindung kleinerer Besprechungsräume und Workspaces – sogenannter Huddle Rooms – in Videokonferenzen an. Das neue HD-Kamera- und Audiosystem, Lifesize® Icon 450™, kombiniert mit der Cloud-basierten Videokommunikationsplattform von Lifesize, schafft das einfachste, aber dennoch effektivste Umfeld für diese wichtigen Besprechungsräume.

Huddle Rooms sind in heutigen Büroumgebungen normal geworden, aber durch die Größe dieser Räume ist es oft schwer, mit Videokonferenzkameras alle Personen ins Bild zu bekommen. Lifesize hat das Design seiner Kamerasysteme speziell für die Bedingungen und Herausforderungen dieser Räume optimiert. Der Smart Framing-Sensor der Lifesize Icon 450 passt sein scharfes Weitwinkelobjektiv so an, dass automatisch alle Personen im Bild erfasst und einbezogen werden. Mit der Cloud-basierten Videokonferenz-Applikation von Lifesize schafft die hochentwickelte und marktführende Technologie der Kamera einen effizienten Kollaborationsplatz, der für Nutzer einfach zu nutzen und für IT-Administratoren mit wenig Aufwand zu unterstützen ist.

Die Stärken von Lifesize gehen weit über Hardware hinaus

Das Plug&Play-System Icon 450 wird mit der Cloud-basierten Videokonferenzsoftware von Lifesize betrieben und garantiert somit nutzerfreundliche und effektive Meetings. Durch die hohe Interoperabilität, die Lifesize bietet, können mithilfe der Icon 450 in Verbindung mit der Cloud-basierten Software automatisch Meetings über Microsoft® Office 365® oder Google Apps for Work™ gestartet, Konferenzen mit Skype for Business-Nutzern durchgeführt und Mitarbeiter und Gäste über ihr Telefon oder ihren Internet-Browser eingebunden werden – alles mit einer einfachen Berührung des Lifesize® Phone™ HD, einer zentralen Steuerungseinheit im Konferenzraum für Audio-, Web- und Videokonferenzen. Das kombinierte Lifesize Cloud- und Hardwareangebot ermöglicht Nutzern eine einheitliche plattform- und geräteübergreifende Kommunikation, um die Handhabung zu vereinfachen. Für den IT-Administrator im Hintergrund bedeutet dies weniger Zeitaufwand für Bereitstellung, Schulung und Management, was geringere Betriebskosten zur Folge hat.

Der Traum eines jeden IT-Administrators

„In den meisten Unternehmen ist der Konferenzraum weiterhin der zentrale Ort für Meetings und Teamkollaboration, also ist die Fähigkeit, Nutzer effektiv mit dem Konferenzraum zu verbinden, von größter Wichtigkeit“, sagt Craig Malloy, CEO von Lifesize. „Seit über zehn Jahren ist Lifesize ein Pionier bei der Entwicklung von revolutionärer Technologie für Videokommunikation, die sowohl Nutzern als auch IT-Administratoren ermöglicht, mehr Zeit für produktive Arbeit und weniger Zeit für Fehlersuche aufzuwenden. Durch die Lifesize Icon 450 wird unsere lange Geschichte im Bereich Hardware mit unserem leistungsstarken Cloud-Service zusammengebracht und ermöglicht Nutzern nahtlose Videokommunikation an dem für Meetings beliebtesten Ort: dem Huddle Room. Eines unserer Alleinstellungsmerkmale, welches uns deutlich von anderen Videokonferenz-Diensten bzw. -Anbietern abhebt.“

Lifesize Icon 450 beinhaltet:

Einen Smart Framing-Sensor, der die Kamera automatisch so einstellt, dass alle Personen im Raum zentriert werden. Durch manuelle Kameraeinstellungen können Nutzer die Position nach Bedarf einstellen.

Ein scharfes Weitwinkelobjektiv, das ein horizontales 82°-Sichtfeld und ein vertikales 59°-Sichtfeld bietet — perfekt für jeden Huddle Room.

Eine ganzheitliche Konferenzerfahrung: Mit Lifesize Icon 450, Lifesize Phone HD und Lifesize Cloud erhalten Nutzer Zugang zu verzeichnisbasierten, 1:1- und Gruppen-Konferenzen und -Chats, spontanen und geplanten Meetings sowie HD-Aufzeichnungs- und Wiedergabe-Features.

24/7 Extreme Support vom ausgezeichneten Lifesize Kunden-Support-Team.*

Lifesize Icon 450 sowie das gesamte Portfolio von Lifesize Icon-Kameras profitieren von kürzlichen Updates des Cloud-basierten Videokonferenz-Services. Dazu gehören:

Kalenderintegration: Mit nur einem Klick und direkter Bildschirmanzeige können Lifesize-Kunden*, die den Kalenderdienst in Microsoft® Office 365® oder Google Apps for Work™ verwenden, durch die neue Kalenderintegration von Lifesize Cloud mit den Lifesize Meetingraum-Systemen einen virtuellen Konferenzraum betreten, ihre geplanten Meetings anzeigen und dann direkt ein Meeting beginnen.

Vereinfachte Planung: Durch einen neuen Einladungsprozess können Nutzer Gäste einfach einladen, sich einzuwählen oder einen virtuellen Konferenzraum über die Desktop-, Mobil- oder Webanwendung zu betreten. Nutzer können eine Einladung als E-Mail senden, als Kalendermeeting planen oder die URL des Meetings kopieren und weitergeben.

Einfachere Einwahl mit der Lifesize Web App: Eingeladene Gäste können in ihrem Google Chrome™ oder Internet Explorer® 11-Browser einfach ihren Namen eingeben, um ein Meeting mit der Lifesize Web App zu beginnen. Web App Nutzer können auch Video- und Audio-Einstellungen vornehmen und zur späteren Verwendung speichern.

Preise und Verfügbarkeit

Lifesize Icon 450 ist ab sofort ab € 4,759 erhältlich. (Zum Paket gehört ein HD-Kamerasystem, Lifesize Phone HD, die Lifesize-Fernbedienung und Kabel) Der Preis der Cloud-basierten Lifesize-Software-Applikation beginnt bei 28 Euro pro Monat und Nutzer und hat einen Jahresvertrag als Grundlage.

* Erhältlich für Enterprise-Plan Kunden und bestimmte Premium-Plan Kunden

Quelle: Lifesize