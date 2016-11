Hamburg – Hootsuite, Anbieter der gleichnamigen Social Media Management Plattform, wird im aktuellen „Social Business Vendor Benchmark 2017″ des Marktforschungsinstituts Experton Group unter siebzehn Anbietern für Social Media Management als einer der Leader für Deutschland eingestuft. Die Bewertungskriterien, unter anderem Innovationsführerschaft, Anzahl Kunden, Kundenzufriedenheit, Partner, Marktpräsenz, Schulung- und Kundenservice sowie Zukunftsfähigkeit des Produktes erfüllt Hootsuite mit höchster Punktzahl und führt damit den „Leader“-Quadranten an. Der Report soll CIOs, CEOs und CMOs einen Marktüberblick sowie Einblick in Trends und Entscheidungshilfen für die effiziente Umsetzung ihrer Social Media Strategien bieten. Die Analysten bewerten außerdem die neuen Möglichkeiten der Hootsuite Plattform bezüglich „Social Advertising“ als positiv. Sie erlaubt Werbung innerhalb der sozialen Netzwerke zielgruppenspezifisch auszuspielen und die Werbewirkung unmittelbar zu messen. Die Funktionalitäten rund um „Brand Protection“, dem Schutz der Marke vor Missbrauch in den sozialen Netzwerken, schätzt der Report gleichfalls als marktrelevant ein.

Einstufung als Leader

Auch in der vierten Ausgabe des Anbietervergleichs beruht die Bewertung auf der von Experton entwickelten und international validierten Methodik. Sie liefert die Grundlage für die Bewertung und Positionierung der einzelnen Anbieter. Bei der Matrix handelt es sich um einen Bewertungs-Output hinsichtlich der jeweiligen „Portfolio-Attraktivität“ und der „Wettbewerbsstärke“. Neben dem Leader-Status werden Anbieter als „Product Challenger“, „Follower“ und „Market Challenger“ eingestuft. Den Leader-Status erhält ein Anbieter laut Analysten nur, wenn er die Kriterien für sein Produkt- und Serviceangebot erfüllt sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition einnimmt. Leader werden von Experton als strategische Taktgeber und Meinungsführer der Branche angesehen, die außerdem Innovationskraft und Stabilität ausweisen müssen.

Social Media Markt wächst rasant

Die Experton Analysten sehen ein jährliches Wachstum des Social Business Marktes von 29% in den nächsten 3 Jahren. Das Marktvolumen wird von 3,6 (2016) auf 7,8 Mrd. Euro ansteigen. Wesentlicher Treiber sind hierbei die Ausgaben für die „Social Transformation“, somit die Kosten für Beratung, Investition und technische Integration von Social Business Software bis hin zum Personalaufbau und der Einbettung von Social Media in die Organisation als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie.

„Hootsuite ist und bleibt der Platzhirsch unter den Social Media Management Software Anbietern und baut diese Position weiter aus. Die starke Integration mit anderen Anbietern ist dabei ein großer Vorteil“, so Oliver Giering, Advisor und Projektleiter des Social Business Vendor Benchmarks 2017. Auch Thomas Seidel, Sales Director DACH bei Hootsuite, sieht im Ergebnis der Analysten den Kundennutzen der Plattform bestätigt: „Heute dreht sich alles um die Customer Journey und das Engagement mit der Zielgruppe. Mit Hootsuite können Unternehmensbotschaften situativ und passgenau in jeder Phase der Customer Journey ausgespielt werden. So werden Kunden gewonnen und gebunden – nachhaltige Beziehungen werden aufgebaut. Wir freuen uns, dass der neue Benchmark Report genau dort unsere Stärken sieht.“

Quelle: Hootsuite Central Europe