Oppenheim – ECOS Technology (www.ecos.de), Anbieter von Lösungen für hochsicheren Fernzugriff, präsentiert eine neue Hardware-Generation des ECOS SECURE BOOT STICK (SBS). Die Lösung, die komfortabel per USB-Stick einen einfachen Zugriff auf Citrix, Microsoft Terminalserver, VMware View/Horizon oder Webanwendungen ermöglicht, bietet so eine nochmals gesteigerte Performance.

Neue Chip-Technologie sorgt für lange Lebensdauer

Dem neuen Stick liegt die MLC-Chip-Technologie zu Grunde (Multi Level Cell), was die Zahl der maximal möglichen Schreib-/Lesezyklen gegenüber dem Vorgängermodell um ein Mehrfaches erhöht. Insbesondere bei speziellen Einsatzszenarien mit extrem hoher Nutzungsfrequenz sorgt dies für eine wesentlich längere Lebensdauer des Sticks und beugt durch diese zusätzlichen Reserven Ausfällen vor.

Höhere elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Das neue Stick-Modell bietet gleichzeitig eine höhere elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Die Lösung kann dadurch auch in besonders sensiblen, sicherheitskritischen Bereichen und Industrien eingesetzt werden, in denen spezielle Anforderungen an genutzte IT-Systeme gestellt werden. Bestätigt wird dies auch durch die Erfüllung entsprechender EMC-Normen (Electromagnetic compatibility).

30 % kleiner durch neues Produktdesign

Auch äußerlich präsentiert sich der neue ECOS SECURE BOOT STICK verändert. Das robuste Metallgehäuse ist jetzt rund 30 % kleiner. Insbesondere bei der Nutzung an Notebooks und beim Arbeiten unterwegs bringt das neue Produktdesign Vorteile: Der eingesteckte Stick ragt kaum aus dem USB-Port heraus, kann durch die griffgünstig gestaltete Form aber dennoch bequem entnommen werden. Auch die Eignung für die Verwendung an Tablet-PCs oder besonders dünnen Ultrabooks wurde dadurch verbessert. Um die Performance weiter zu steigern, unterstützt der neue SBS zudem den Standard USB 3.0.

Einsatz in Unternehmen und Organisationen

Der ECOS SECURE BOOT STICK kommt in Unternehmen und Organisationen beispielsweise zum Einsatz, um Mitarbeitern unterwegs oder im Home Office einen hochsicheren und gleichzeitig sehr einfach nutzbaren Zugang auf Daten und Applikationen im Firmennetzwerk zur Verfügung zu stellen. Auch entsprechend berechtigte externe Partner und Dienstleister lassen sich auf diese Weise anbinden. Der Zugriff erfolgt bei eingestecktem Stick aus einer komplett autarken, speziell gehärteten Linux-Umgebung heraus und ist völlig unabhängig vom verwendeten Rechner und der dort installierten Software. Dies bietet selbst bei der Nutzung von fremden, mit Viren oder Trojanern verseuchten Rechnern ein hohes Sicherheitsniveau.

Verfügbarkeit:

Die neue Generation des ECOS SECURE BOOT STICK (SBS) ist über die ECOS Technology GmbH und deren Fachhandelspartner erhältlich. Die Konditionen bleiben unverändert.

Quelle: FX Kommunikation/ECOS Technology GmbH