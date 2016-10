Neustadt an der Aisch – Selbstklebende Etiketten in kleinen Auflagen waren bis vor wenigen Jahren kaum erschwinglich, eine Produktion noch am Tag der Bestellung selten möglich. Durch die Investition in neue Drucktechnologie und die Anschaffung einer neuen Laserstanze kann diedruckerei.de die Lieferzeiten und Preise von Etiketten auf Rolle senken. Mit der Option „Blitzdruck“ ist sogar die Produktion an einem Werktag möglich.

„Durch unsere neue Produktionslinie machen wir Etiketten für jedermann verfügbar. Kleine und mittelständische Unternehmen wie Boutiquen, Floristen sowie Kreative und Agenturen können damit auch mit professionellen Etiketten glänzen. Durch die gesteigerte Effizienz konnten wir gleichzeitig die Preise um bis zu 20 Prozent senken“, erläutert Heiko Wiederer, der als Produktmanager den Launch des neuen Angebots begleitet hat. Die Etiketten werden anwendungsbereit auf einem aufgerollten Trägermaterial geliefert. Bestellt werden können die Etiketten abhängig vom gewünschten Format in Auflagen von 100 bis 10.000 Stück, andere Aufkleber sind sogar in noch kleinerer Stückzahl erhältlich.

„Klassische Abnehmer für Rollen-Etiketten sind Kunden, die ihre Erzeugnisse bisher manuell beschriftet haben und für die sich keine maschinelle Etikettierung lohnt“, erklärt Wiederer. „Unsere Etiketten eignen sich besonders für die Beschriftung von Flaschen oder Gläsern mit Lebensmitteln wie Marmelade und Chutney. Im Weihnachtsgeschäft sind sie zudem für das Aufbringen auf Mailings und das Verpacken von Weihnachtsgeschenken beliebt.“

Material- und Produktauswahl

Etiketten auf Rolle sind bei diedruckerei.de in 20 Formaten und zwei Materialarten erhältlich. Der Online-Druckdienstleister bietet darüber hinaus diverse andere Aufkleber von Neon-Stickern über statische Aufkleber und Adressaufkleber bis hin zu selbstklebenden Großflächenplakaten und Bodenaufklebern an. Die Produktion erfolgt komplett in hauseigener Fertigung, wodurch eine hohe Produktqualität gewährleistet wird.

Produktionszeit nach Wunsch

Durch die neue Technologie konnte auch die Standardproduktionszeit ohne Aufpreis wesentlich verkürzt werden: Statt neun beträgt diese nun fünf bis sechs Werktage. Mit der Lieferoption Express-Versand kann zusätzlich die Versandlaufzeit verkürzt werden. Transparente Preise sorgen dafür, dass Kunden beim Bestellvorgang die Kosten, die für Sonderleistungen oder Produktionszeitbeschleunigungen anfallen, vor dem Kauf detailliert angezeigt werden.

Druckverfahren

Gedruckt werden die neuen Rollen-Etiketten im Digitaldruck. Das von diedruckerei.de eingesetzte InkJet-Verfahren ermöglicht den Druck mit einer Auflösung von bis zu 1.440 dpi. Damit wird ein Druckergebnis erzielt, das Offsetqualität entspricht. Je nach Auflage und Materialtyp produziert diedruckerei.de andere Aufkleber flexibel mit anderen Druckverfahren, zum Beispiel Offsetdruck, Latex- oder Trockentoner Digitaldruck.

Quelle: Onlineprinters GmbH