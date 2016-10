Giengen – Um für die Passagiere am Münchner Flughafen eine bestmögliche Information zu ermöglichen wurden die Controller der Anzeige-Systeme ausgetauscht. Es wurde lüfterlose PC-Hardware von exone installiert, die kontinuierlich einsatzbereit ist und den hohen Anforderungen an die Grafik gerecht wird. So ist es nun möglich, auf zwei unabhängigen Displays Full HD Inhalte anzuzeigen und wiederzugeben.

Die bis dato im Einsatz befindlichen Anzeige-Controller waren im Schnitt bis zu sieben Jahre alt und basierten noch auf Windows XP. Die Herausforderungen für die neue IT-Lösung war klar: am Flughafen ist die Hardware einem hohen Staubaufkommen ausgesetzt. Dementsprechend sollten die neuen Geräte auf jeden Fall lüfterlos und zudem für den durchgehenden Betrieb geeignet sein. Eine weitere Voraussetzung für die Systeme war, dass zwei Displays gleichzeitig angesteuert und wenn nötig zwei Full HD Filme auf zwei unabhängigen Monitoren flüssig dargestellt werden können. Alle verfügbaren Grafik- und Stromanschlüsse müssen entriegelungsgeschützt sein.

Heute sind am Flughafen 520 Calmo Embedded Industrie-Systeme im Einsatz. Sie werden in Schaltschränken beispielsweise bei den einzelnen Check-In-Terminals, aber auch in der Gepäckförderanlage oder bei den Transfergängen und der Gepäckausgabe eingesetzt. Die Geräte dienen der kontinuierlichen Ansteuerung der Anzeigen am Flughafen München in allen Bereichen, die über Flugdaten, Gepäckbänder, Check-In-Schalter und dergleichen informieren. Die neue Hardware hat im Vergleich zu den bisherigen Systemen einen deutlich geringeren Energieverbrauch.

Die Systeme sind mit dem Industriemainboard D3313-S2 von Fujitsu zukunftssicher ausgestattet und können durch die integrierte Grafikleistung auch Inhalte mit größer FullHD Auflösung wiedergeben. Durch das Einhalten der Mainboard-Norm mITX kann auf alle Boards der D3313-S-Serie zurückgegriffen werden. Das bietet die Möglichkeit der Aufrüstung bei gleichbleibender Gehäuseabmessung.

Der Flughafen zeigte sich sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und der Unterstützung von Extra Computer. Das Projekt konnte im vorgesehenen Zeitfenster von vier Wochen umgesetzt werden. Auf auftretende Probleme reagierte Extra schnell und setzte Lösungen sofort um. Dies ist auch durch die Produktion in Deutschland bedingt: Das komplette Gerät wird in Deutschland hergestellt und so sind die Lieferketten kurz. Bei Fragen und Problemen sind die passenden Ansprechpartner nur einen Telefonanruf entfernt und können im Zweifelsfall ohne großen Aufwand vor Ort persönliche Unterstützung leisten.

Quelle: EXTRA Computer GmbH/Konzept PR GmbH