Eine überzeugende optische Begleitung mit passenden Bildern trägt entscheidend zum Gelingen einer guten Präsentation bei. Ein wichtiger Teil des Erfolges besteht in der Wahl eines geeigneten Projektors, doch der Markt bietet eine Vielzahl von Modellen an. Mit unseren Tipps möchten wir Ihnen helfen, den perfekten Business-Projektor zu finden.

Technische Merkmale: Was macht den guten Business-Projektor aus?

Für eine überzeugende Präsentation sind keine High-End-Geräte notwendig. In der Regel reichen Projektoren in der Preisklasse um die 500 Euro. Folgende technischen Merkmale sind für einen guten Projektor entscheidend:

• Lichtstärke

• Auflösung

• Kontrast

• Projektionsfaktor

• Leuchtmittel

• Kabellosigkeit

Für die Lichtstärke gilt, dass zur Erzeugung eines kontrastreichen Bilds eine umso höhere Leuchtkraft benötigt wird, desto heller der Raum und größer die Projektionsfläche sind. So sollte ein Projektor für eine Präsentation bei Tageslicht eine Lichtstärke von mindestens 2500 bis 3000 Lumen besitzen.

In Bezug auf die Auflösung ist es am besten, wenn diese möglichst genau der Bildschirmauflösung des Computers entspricht, von dem die Präsentationsinhalte kommen. Am bekanntesten sind folgenden Auflösungen:

• SVGA (800 × 600 Pixel)

• HD/HD Ready (1280 × 720)

• Full-HD (1920 × 1080)

• 4K-Ultra-HD (4096 × 2160)

Was einen optimalen Kontrast angeht, so ist ein Faktor von 5000:1 ein guter Mindestrichtwert für eine Businesspräsentation. Der Projektionsfaktor gibt das Verhältnis vom Projektorabstand zur Bildbreite an. Zum Bsp. wird für ein 1 Meter breites Bild ein Projektorabstand von 1,5 Metern benötigt.

In Hinsicht auf die Wahl des Leuchtmittels, erfreuen sich LED-Projektoren zunehmender Beliebtheit. Diese verbrauchen kaum Strom, werden beim Betrieb nicht heiß und halten fast ewig. Dafür ist ihre Leuchtkraft geringer, als bei konventionellen Projektoren.

Immer mehr Projektoren können komplett kabelfrei mit dem Computer verbunden werden. Dies ist äußerst praktisch in Räumen mit zu wenig Steckdosen oder kein passendes Verlängerungskabel parat steht. Zudem hat man dabei eine maximale Beinfreiheit beim Präsentieren.

Die Rolle der Umgebung

Oftmals wird die wichtige Rolle unterschätzt, die ein geeigneter Untergrund für eine gelungene Präsentation spielt. Anstatt diese auf die nackte – und möglicherweise grobporige oder gar mit Raufaser tapezierte – Wand zu werfen, sollte eine spezielle Leinwand verwendet werden. Geeignete Rollleinwände von zwei Metern Breite gibt es bereits ab rund 300 Euro.

Außerdem ist es ratsam, den Raum der Präsentation nicht zu stark abzudunkeln, da dies ansonsten schnell die Konzentration der Teilnehmer beeinträchtigen kann. Darüber hinaus können Tageslicht-Projektoren in der Dunkelheit sogar blenden. Aus diesem Grund ist es ratsam, selbst in abgedunkelten Zimmern stets ein wenig gedimmtes Licht anzulassen.

Die Beachtung all dieser Punkte kann jede Präsentation deutlich verbessern!