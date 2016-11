Leipzig – 7ANALYSE, Spezialist für Business Intelligence Software, macht sein neues Excel-Add-on EXCEL COMPANION kostenlos via Download verfügbar. Als Mainfeature bietet die Software die interaktive Visualisierung von Excel-Spreadsheets per Drag & Drop bei einfachster Usability. Zugleich bietet das Unternehmen bis zum 31.12.2016 attraktive Rabatte auf die Komplettlösung 7ANALYSE STUDIO sowie das Veröffentlichungstool 7ANALYSE PUBLISHER an. Alle Informationen zum Gesamtportfolio von 7ANALYSE finden Interessenten unter www.7analyse.com

„Laut BARC-Institut erstellen über 80 Prozent der befragten Mittelständler ihre Analysen und Reports mit Excel – der 7ANALYSE EXCEL COMPANION ist ein vollwertiges Business Intelligence Excel Add-on für diese Anforderungen“, sagt Jakob Gerzen, CDO von 7ANALYSE. So können Anwender multiple Filter nutzen oder definieren, die direkt miteinander interagieren wie auch Drill Downs und Pivot Tabellen erstellen und berechnete Felder anlegen. Dateneingaben und Analysen werden programmseitig unmittelbar in alle genutzten Elemente wie Diagramme, Landkarten, Tabellen, Grafiken und viele weitere Tools übernommen. Dabei lassen sich bestehende Excel-Analysen in sämtliche Klasseinstanzen produktiv einbinden und unmittelbar grafisch darstellen. Der direkte Nutzen: Die bei üblichen Excel-Anwendungen zeitaufwendige Selektion und Verknüpfung – von der Parametereingabe bis hin zur Grafikerstellung – erledigt das BI-Tool per Klick und Filterselektion automatisch. Ab sofort kann das neue multifunktionale Excel Add-on zur kostenlosen Nutzung bei 7ANALYSE heruntergeladen werden.

Unternehmen können mit dem EXCEL COMPANION so unter anderem ihre weltweiten Konzernumsätze per Bereichsfilter nach Ländern, Regionen, Standorten, Produktgruppen und weiteren individuellen Kriterien in Subgruppen in einfacher Anwendung selektieren und dadurch die Belastbarkeit ihrer Zahlen weiter optimieren. Ebenso profitieren z.B. Einkäufer beim Beschaffungsmanagement von übersichtlich zu erstellenden Daten-Darstellungen. So lässt sich bspw. die Komplettübersicht der Lagerbestände sekundenschnell auf Detailebene herunterbrechen und nach Filialen, Warengruppen oder Artikeln filtern. Dabei kann jede gewünschte Visualisierung der Excel-basierten Datenanalyse generiert werden, wodurch z.B. der Workflow in Konferenz- und Präsentationssituationen deutlich gesteigert wird.

Mehr Datenquellen als der EXCEL COMPANION bietet das 7ANALYSE STUDIO, die Komplettlösung zur Datenanalyse mit integriertem Reporting und integrierter Tabellenkalkulation. Dabei können mehrere Datenquellen in einem Dashboard gebunden werden und miteinander interagieren, so dass Anwender ebenfalls einen Gesamtüberblick über ihr Unternehmen erhalten können. Ebenso enthalten ist dabei u.a. die Möglichkeit, Analysen an den kostenlosen Viewer oder an den PUBLISHER zu verteilen und diese dadurch auch für mobile Endgeräte zugänglich zu machen. Bei Online-Bestellung mit dem Rabattcode „STUDIO20“ erhalten Kunden bis zum 31.12.2016 ganze 20 % Rabatt. Im STUDIO erstellte Analysen können zudem mit dem 7ANALYSE PUBLISHER per Mausklick umgehend ins Intranet oder Internet hochgeladen werden. Im Rahmen der Release-Aktion ist dieses Tool im Aktionszeitraum über den Code „PUBLISHER30“ mit 30 % Rabatt ausgestattet. Im Rahmen des Release finden Interessenten auf der Downloadseite ebenfalls einen Webcast zur Einführung in die Software.

Quelle: 7ANALYSE GmbH