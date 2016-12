TWT plant und realisiert ein groß angelegtes SEA Kampagnen-Set für die Toolineo GmbH & Co. KG., das durch SEO Maßnahmen flankiert wird. Gezielt gesteuerte Google AdWords-Anzeigen, Google Products Ads und technisches SEO Consulting sorgen für eine nachhaltige Steigerung der Sichtbarkeit in den Paid Listings und organischen Suchergebnissen und garantieren so eine signifikante Steigerung der Abverkäufe von Toolineo.

Im Rahmen der SEA Kampagnen kommen verschiedene Anzeigen aus den Bereichen Brand, Kategorie und Produktsuche zum Einsatz. Für die Bewerbung der angebotenen Produkte nutzt TWT zusätzlich den Produktdatenfeed von Toolineo. Dadurch können Anzeigen sowohl in Produkt-Suchmaschinen als auch in Google Shopping geschaltet werden. Begleitet werden diese Aktivitäten durch Text- und Bildanzeigen im Google Displaynetzwerk.

Professionelle SEA- und SEO-Beratung

Die TWT Online Marketing GmbH garantiert eine professionelle SEA- und SEO-Beratung zur verstärkten Außenwirkung der Marke. Darüber hinaus ist TWT enger und strategischer Partner bei der Planung über die verschiedenen Kanäle und sorgt für die stetige Optimierung der Online-Marketingmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen, wie beispielsweise auf Endgeräte-Ebene.

Der richtige Konsument zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Werbemittel

Durch das neue Maßnahmen-Paket erreicht Toolineo nun den richtigen Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Werbemittel. Der gezieltere Einsatz des Werbebudgets führte zu einer Verbesserung der Kosten-Umsatz-Relation. SEO Analysen dienen dazu, eine optimale technische Basis als Grundlage für weitere Suchmaschinenoptimierungen zur nachhaltigen Steigerung der organischen Sichtbarkeit zu schaffen. Neben Google Adwords und ChannelPilot verwendet TWT Technologien von OnPage.org, ScreamingFrog, die Sisitrix Toolbox und die Google Search Console.

Quelle: TWT Online Marketing GmbH