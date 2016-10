München/Kempten – Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft hat sich zusammen mit der Bayern Kapital GmbH im Rahmen einer siebenstelligen Serie-A-Finanzierungsrunde mit bei der Gastfreund GmbH, Kempten, engagiert. Das 2013 gegründete Start-up-Unternehmen steht mit seinen 60 Mitarbeitern für app- und webbasierte Kommunikationslösungen in Hotellerie und Tourismus.

Digitale Gästemappe, Hotelzeitung, Infoscreen-System ©Gastfreund GmbHDie Hotel-Produkte von Gastfreund, wie z. B. die digitale Gästemappe, die individuelle Hotelzeitung oder das Infoscreen-System, eröffnen der Hotel- und Tourismusbranche neue Chancen bei der Gästekommunikation sowie der Vermarktung ihrer Serviceleistungen. Gäste können so mit ausgewählten und individuellen Angeboten tagesaktuell und über verschiedene Kontaktpunkte angesprochen werden. „Das frische Kapital unserer neuen Investoren BayBG und Bayern Kapital setzen wir ein, um Gastfreund europaweit erfolgreich zu etablieren“, erläutert Marc Münster, Geschäftsführer, Gastfreund GmbH, der das erfolgreiche Start-up-Unternehmen zusammen mit Daniel Schulze, Alexander Gabler und Dominik Haßelkuss leitet. Die Produkte von Gastfreund werden derzeit von rund 2.500 Kunden in Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz eingesetzt. „Uns hat das junge, dynamische Management-Team, die schnelle Expansion und das internationale Marktpotenzial von Gastfreund überzeugt. Dem digitalen Fortschritt und den Chancen von digitalen Anwendungen werden sich Hoteliers künftig nicht länger verschließen können“, so Marcus Gulder, Bereichsleiter Venture Capital, BayBG.

Quelle: Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH