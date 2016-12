Stuttgart – Pünktlich zum Weihnachtsfest wünscht Mercedes‑Benz mit einer weltweiten Kampagne rund um das Thema „Date“ allen Kunden, Freunden und Interessenten frohe und besinnliche Feiertage. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der TV‑Spot „Snow Date“, in dem Mercedes‑Benz mit 4MATIC seine Allradkompetenz zeigt. Auf mercedes‑benz.com/christmas kann jeder Mercedes Fan eine individuell gestaltete Weihnachts-eCard an Familie und Freunde schicken oder über die sozialen Netzwerke teilen. Mit dabei ist der neue Formel‑1-Weltmeister Nico Rosberg in einer besonderen Rolle. Begleitet wird die Kampagne von zwei Social Media-Gewinnspielen. Unter anderem können sich Interessenten seit Anfang Dezember über Mercedes-Benz Facebook für die Teilnahme an einer winterlichen 4MATIC Driving Experience zusammen mit Mercedes-Benz Markenbotschafter Felix Jaehn bewerben. Der Gewinner trifft den Musiker und DJ am 20. Dezember 2016 in Saalfelden/Österreich.

Herzstück der Weihnachtskampagne ist der TV-Spot „Snow Date“. In ihm schafft es ein Teenager dank der Unterstützung seines Vaters und des Allradsystems 4MATIC, den winterlichen Wetterkapriolen zu trotzen und rechtzeitig sein Date zu treffen. Mit dieser integrierten Kampagne rund um den Film ist eine zielgerichtete Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen möglich: Der Spot wird deutschlandweit im TV und in den Kinos zu sehen sein, während User auf der Kampagnen-Website www.mercedes-benz.com/christmas selbst aktiv werden können.

„Mit ‚Snow Date‘ leisten wir einen Beitrag an die Tradition von emotionalen Werbefilmen zur Weihnachtszeit. Herzstück des Mercedes Weihnachtsfilms sind zwei Jugendliche, die ihr erstes Date erleben. An solche schönen emotionalen Momente erinnert sich fast jeder von uns. Gleichzeitig sind mit Felix Jaehn und Nico Rosberg zwei weltbekannte, uns unterstützende Ausnahmetalente des Jahres 2016 Teil unserer Kampagne“, so Dr. Jens Thiemer, Vice President Marketing Mercedes‑Benz Cars.

Im interaktiven Webspecial kann eine individuelle Weihnachtsgrußkarte mit einem von fünf 4MATIC Fahrzeugen als Hintergrund ausgewählt und mit persönlicher Grußbotschaft versehen werden.

Mit einer von drei Zusatzszenen, in denen der neue Formel‑1-Weltmeister Nico Rosberg als Kinomitarbeiter agiert, wird der User zum Regisseur und kreiert so seine eigene Version des Weihnachtsfilms „Snow Date“. Per Mausklick kann der Absender seinen Weihnachtsgruß inklusive personalisiertem Weihnachtsfilm mit Familie und Freunden in den sozialen Netzwerken teilen oder als eCard direkt verschicken.

Die Kampagne wird von zwei Social Media-Gewinnspielen mit dem Hashtag #MBsnowdate begleitet, welche den Gewinnern ein eigenes „Snow Date“ der besonderen Art ermöglichen. Der Gewinner des „Snow Date“ mit Markenbotschafter Felix Jaehn kann sich auf ein exklusives Erlebnis in Saalfelden/Österreich freuen. Das Event zur 4MATIC Driving Experience wird am 20. Dezember auf Facebook per Livestream übertragen. Die Zuschauer können dabei mitverfolgen, wie der Gewinner und Felix Jaehn immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden. Es gilt, Hindernisse zu überwinden und in verschiedenen In-Car-Challenges zu bestehen, bei denen die Zuschauer online mitwirken können. Am Ziel des Parcours erwartet Felix Jaehn und seinen Gast in einer Skihütte ein weihnachtliches Kinoerlebnis mit einem Abendessen.

Das Date aus dem Film kann der Gewinner selbst nacherleben inklusive eines Chauffeurservice und einem privaten Kinoabend für zwei. Das Facebook-Gewinnspiel führt der Limousinenservice Blacklane in Kooperation mit Mercedes‑Benz durch.

Die Weihnachtskampagne ist eine Kooperation mit mehreren Agenturen. Der TV‑Spot stammt von der amerikanischen Agentur Merkley+Partners; für die Kampagnen-Microsite ist die europäische Lead-Agentur antoni verantwortlich. Das Social Media-Event 4MATIC Driving Experience wurde von elbkind als globale Social Media Lead-Agentur konzipiert.

Quelle: Daimler AG