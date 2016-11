Stuttgart – Das erste Cabriolet der Marke Mercedes‑Maybach feiert sein Debüt auf der Los Angeles Auto Show und kommt im Frühjahr 2017 auf den Markt – limitiert auf 300 Exemplare, zu einem Preis von 300.000 Euro netto. Zu den besonderen Kennzeichen zählt die High-End-Ausstattung im Innenraum. Einzigartig sind unter anderem neun zusätzliche Farbkonzepte für das Interieur, die Zierteile – auf Wunsch veredelt mit „Flowing Lines“ – sowie die handwerkliche Verarbeitung der Ledersitze mit Wasserfall-artiger Perforation. Für den Antrieb sorgt der 6,0 Liter große V12 mit einer Leistung von 463 kW (630 PS).

Vor wenigen Wochen hat der Vision Mercedes-Maybach 6 seine Europapremiere auf dem Pariser Automobil-Salon gefeiert und einen Ausblick in die Zukunft der Luxusmarke gegeben. Nun folgt mit dem Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet ein Serienmodell, das mit seiner ultimativen Open-Air-Exklusivität modernen Luxus verkörpert und die Designphilosophie der sinnlichen Klarheit präsentiert: Es ist hot und cool zugleich. Weltweit wird es 300 Exemplare dieses offenen Viersitzers geben.

Der Mercedes-Maybach S 650 basiert auf der offenen S‑Klasse und hat von dieser unter anderem die klassisch ästhetischen Proportionen übernommen, zu deren Highlights die dynamische Silhouette mit dem Coupé-ähnlichem Verdeck und der nach hinten abfallenden Dropping-Line der Seitenwand zählt. Exklusive Mercedes‑Maybach Merkmale sind ein neuer Frontstoßfänger mit aufgewertetem Unterteil sowie zahlreiche Chromakzente zur sichtbaren Untermalung des besonderen Luxusanspruches. Auf dem Kotflügel wird das Maybach-Emblem unauffällig, aber elegant in Szene gesetzt. Weitere Besonderheit im Exterieur sind die 20 Zoll großen Maybach-Schmiederäder in Bicolor-Ausführung. Beim Öffnen der Türen wird mit Hilfe der Einstiegsbeleuchtung das Maybach-Logo auf die Straße projiziert.

Innenraum: „Alles fließt“ als Leitmotiv

Im Interieur setzt das voll belederte Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet einige der visionären Ideen des Showcars Concept S‑Class Coupé (IAA 2013) in die Serie um. Dazu zählt der dynamische „Fluss der Linien“ in den Sitzen. Diese Wasserfall-artige Grafik wird mit Hilfe einer progressiven Perforation realisiert. Ebenso von Liebe zum Detail zeugen die Rautensteppung außen an den Sitzwangen und die Keder im Budapester Stil.

Einzigartig sind die Zierteile, die individuell für jedes Fahrzeug nach Farbe und Maserung kommissioniert werden. Neben den Zierteilen in Armaturentafel und Türverkleidung besitzt das Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet exklusiv ein Zierteil oben auf dem Verdeckkasten mit eingelegtem Maybach-Logo. Auf Wunsch erfolgt eine Veredelung mit „Flowing Lines“. Im Zusammenspiel mit den anderen Zierteilen entsteht ein einzigartiges Yacht-Ambiente – inspiriert von der Mercedes-Benz Style Yacht Arrow 460-Granturismo.

Die Entstehung der Flowing Lines ist eine Kombination maschineller Präzision und traditioneller Handwerkskunst. Dabei wird in einem speziellen Verfahren mit einem feinen Fräswerkzeug (Durchmesser 0,8 mm) das Trägermaterial unter dem Edelholzfurnier des dreidimensionalen Zierteils freigelegt. Die einzeln gefrästen Linien folgen der Form des Zierteils und verstärken so die dreidimensionale Wahrnehmung.

Dem Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet vorbehalten sind die Zierteile in designo Magnolie Nussbraun – entweder mit Flowing Lines oder in einer hochglänzenden Ausführung. Neun zusätzliche Farbkonzepte im Interieur – von Pastellgelb/Schwarz bis Porzellan/Sattelbraun – erlauben die weitere Individualisierung.

Mercedes-Maybach Logos befinden sich an der Sitzvorderseite (gestickt), auf der Rückseite der Kopfstützen (geprägt) sowie als Intarsie auf dem Ablagedeckel der Mittelkonsole. Weitere Details sind die hochflorigen Fußmatten, ein verchromter „1 of 300“-Schriftzug auf dem Cupholder und das Lenkrad, das auf der unteren Spange einen Maybach-Schriftzug trägt.

Sämtliche Sonderausstattungen des S‑Klasse Cabrios sind beim Mercedes‑Maybach serienmäßig an Bord, darunter AIRCAP, AIRSCARF und Swarovski-Scheinwerfer.

Elegante Gepäckstücke: Farblich passend zur Interieurvariante

Serienmäßig ist das Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet mit einem exklusiven Reisetaschen-Set von MAYBACH – ICONS OF LUXURY ausgestattet. Das Set „THE AFFINITY” besteht aus zwei großen Reisetaschen sowie zwei Lifestyletaschen, die aus original Fahrzeugleder gefertigt sind. In Form und Farbe – passend zu der vom Kunden gewählten Interieurvariante – ist das Taschen-Ensemble auf das Cabriolet zugeschnitten. Die Taschen können mit Schnallen fest miteinander verbunden werden, um den Platz im Kofferraum optimal auszunutzen. Der glanzverchromte Schriftzug „1 of 300“ betont die Exklusivität.

Wie die Fahrzeuge von Mercedes-Maybach erfüllen die eleganten Gepäckstücke des Lizenzpartners MAYBACH – ICONS OF LUXURY GmbH hohe Ansprüche an Design, Materialien und deutsche Manufakturkunst.

Serienmäßig: Exklusive Stoffabdeckung und Urkunde

Im Lieferumfang jedes Mercedes-Maybach Cabriolet ist ein Car Cover aus hochwertigem Stoff in Verdeckfarbe mit Rautensteppung und gesticktem Maybach‑Emblem und Schriftzug auf der Motorhaube enthalten.

Außerdem wird jedes Mercedes-Maybach Cabriolet mit einem besonderen Welcome Package ausgeliefert. Dieses umfasst einen Schlüsselanhänger aus dem im Fahrzeug verwendeten Leder-Nappa in Interieur-Farbe mit Maybach-Emblem und „1 of 300“-Schriftzug sowie eine Urkunde, welche von Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars, unterschrieben ist.

Antrieb: Standesgemäßer Biturbo-V12

Einen souveränen Antrieb des Luxus-Cabrios garantiert der 6,0 Liter große Biturbo-V12 mit einer Leistung von 463 kW (630 PS). Für die Kraftübertragung zur Hinterachse ist die 7G‑TRONIC verantwortlich. Für ein besonderes Fahrgefühl sorgt das AIRMATIC Fahrwerk mit stufenloser Dämpfungsregelung.

Mercedes-Maybach: Innovationskraft verschmilzt mit Exklusivität

Mercedes-Maybach steht für höchste Exklusivität und Individualität für statusorientierte Kunden. Zu den aktuellen Fahrzeugen zählen die im Februar 2015 eingeführten Modelle Mercedes-Maybach S 500 und S 600, in denen die Innovationskraft der Mercedes-Benz S‑Klasse mit der Exklusivität von Maybach verschmilzt. Als Sonderschutzversion ist der Mercedes-Maybach S 600 Guard der weltweit erste Pkw, der die höchste ballistische Schutzklasse VR10 für Zivilfahrzeuge erfüllt. Neueste Modelle sind der Mercedes-Maybach S 600 Pullman (eingeführt Anfang 2016) und der Mercedes-Maybach S 600 Pullman Guard (erste Auslieferungen im zweiten Halbjahr 2017), beide mit Vis‑à-vis-Sitzanordnung.

Quelle: Daimler AG