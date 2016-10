Stockholm – Schwedens erstes elektrisches Stadtauto, Uniti, hat heute eine weltweite Equity Crowdfunding Kampagne auf der Plattform FundedByMe öffentlich gestartet, 500.000€ ist die Zielsumme für 5,1% der Firmenanteile. Das Startup entwickelt ein elektrisches Stadtauto, basierend auf Open-source Methodik, ganzheitlicher Nachhaltigkeit und futuristischer Benutzerfreundlichkeit. Schon 4 Stunden nach dem öffentlichen Launch erreichte die Kampagne 63% des Zielbetrags dank 69 Crowdinvestoren. Uniti’s Kampagne läuft bis zum 15. November 2015 die für 200 Crowdinvestoren offen steht – Minimuminvestition 500€.

„Wir haben uns für Crowdfunding entschieden, da es mit Uniti’s Firmenkultur in Einklang steht – offen und innovativ“, sagt Gründer und CEO Lewis Horne. FundedByMe Co-Founder und CEO Daniel Daboczy bestätigt: „Uniti will in einer Branche Veränderungen bewirken, die sich mit radikaler Veränderung etwas schwer tut. Die Mentalität den Status Quo verändern zu wollen, haben wir auch bei FundedByMe. Deshalb wollen wir jedem die Chance geben auch bei Uniti Anteilseigner zu werden.“

Mit dieser Kampagne sichert Uniti sich die Finanzierung um einen produktionsfertigen Prototyp bauen zu können, der für 2017 angekündigt ist. Uniti hat als Open Innovation Projekt an der Universität in Lund begonnen, wo das Team die grundlegende Logik und Kernproblematik der modernen Mobilität untersuchte, sowie die neuen Technologien, auf denen diese nächste Generation von Autos beruhen sollte. „Unsere Ergebnisse zeigen eindeutig, dass der Stadtverkehr nicht von schweren Fahrzeugen mit Auspuff dominiert werden muss, auch nicht mit übergroßen Elektroautos, die im Schnitt nur 1,2 Personen auf kurze Strecken und mit geringem Tempo herumfahren“, erklärt Horne.

So wurde Uniti erschaffen – ein elektrisches Stadtauto, designt um den Bedürfnissen des modernen städtischen Pendlers zu entsprechen, mit einer leichten und effizienten Architektur, die alle Vorteile der elektrischen Autotechnologien ermöglichen, sowie die Verwendung von nachhaltigen Materialien und qualitativ hochwertige Komponenten „von der Stange“ bekannter Zulieferer. Unitis Haupteinnahmequelle für die nächste Zeit sind Lizenzmodelle für die einzelnen Technologiesysteme, langfristig werden Direktverkäufe an Endkonsumenten unter der Marke Uniti angestrebt.

Quelle: Uniti/FundedByMe