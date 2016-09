Exklusiver Shuttle-Service: Führungskräfte fahren am 29. September 2016 zum zweiten „Kongress der französischen Unternehmen in Deutschland” im Renault Talisman vor. Die rund 100 Gäste haben auf dem Weg in die Kölner Flora die Gelegenheit, sich von den Vorzügen des Renault Topmodells zu überzeugen, das als Coupé-Limousine und Kombivariante Grandtour unverwechselbares Design, exklusive Ausstattung und großzügige Raumverhältnisse auf allen Plätzen bietet.

Der „Kongress der französischen Unternehmen in Deutschland” ermöglicht Führungskräften und Wirtschaftsfachleuten der beiden größten europäischen Volkswirtschaften den Meinungsaustausch zu Perspektiven, Kooperationen und der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Insgesamt stehen den Gästen des Wirtschaftsforums sieben Talisman und Talisman Grandtour für den Fahrdienst zur Verfügung. Zudem präsentiert Renault am Veranstaltungsort in der Kölner Flora den Talisman Grandtour als attraktives Businessmodell für das wichtige Flottengeschäft.

RENAULT TALISMAN: EXKLUSIVES DESIGN UND TOPAUSSTATTUNG

Die elegant gezeichnete Coupé-Limousine Talisman und der dynamische Kombi Talisman Grandtour vereinen das eigenständige Renault Design mit einer luxuriösen Ausstattung: Zu den exklusiven Merkmalen gehören die dynamische Allradlenkung 4CONTROL, Voll-LED-Scheinwerfer und das Renault Multi-Sense System zur Individualisierung des Fahrerlebnisses. Hochmoderne Fahrerassistenzsysteme bieten außerdem Sicherheit auf höchstem Niveau.

Quelle: Renault Presse-Service