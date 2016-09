Die Renault-Nissan Allianz hat im September weltweit das 350.000ste Elektrofahrzeug ausgeliefert. Allein 2016 erreichten die Verkäufe der beiden Marken bis Ende August bereits 100.000 Einheiten. Meistverkauftes Modell der Allianzpartner bleibt der Fünftürer Nissan LEAF, der bereits 230.000-mal in Kundenhand wechselte. Renault trägt mit insgesamt 100.000 ausgelieferten Elektrofahrzeugen seit 2011 zu der neuen Bestmarke bei; Bestseller ist der Kompaktwagen ZOE. In Europa konnte Renault seine führende Position weiter festigen und erzielt einen E-Auto-Marktanteil von 27 Prozent. In Deutschland beläuft sich der Marktanteil sogar auf knapp 33 Prozent (per Ende Juli).

Seit dem Marktstart des Nissan LEAF im Dezember 2010 haben die Allianzpartner ihre Position als Nummer eins bei den Elektrofahrzeugen konsequent ausgebaut. Mit allein 100.000 abgesetzten Einheiten von Januar bis August 2016 haben Renault und Nissan zudem eine neue Jahresbestmarke erzielt. Jedes zweite weltweit verkaufte Auto mit reinem Batterieantrieb stammt von den Allianzpartnern. „Dieses neue Rekordergebnis belegt, dass unsere Kunden die Vorzüge der Renault und Nissan Elektrofahrzeuge jeden Tag mehr zu schätzen wissen. Mit unserem umfassenden Modellangebot erschwinglicher Elektrofahrzeuge sind wir weiterhin die Nummer eins”, sagte Carlos Ghosn, Präsident und Chief Executive Officer der Renault-Nissan Allianz.

Renault und Nissan entwickeln die umweltschonende Elektro-Antriebstechnik konsequent weiter und steigern in Etappen die Reichweite der E-Fahrzeuge. So verbesserte sich die Reichweite des ZOE im Jahr 2015 um 30 Kilometer, gleichzeitig verkürzte sich die Schnellladezeit um 10 Prozent.

RENAULT NUMMER EINS IN DEUTSCHLAND

In Deutschland hat Renault in diesem Jahr bis einschließlich Juli 2016 2.179 Elektrofahrzeuge verkauft. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 129 Prozent. Der E-Auto-Marktanteil von Renault liegt bei 32,9 Prozent (inkl. Twizy). Meistgefragtes Modell ist der Fünftürer ZOE mit 1.580 Einheiten und einem Marktanteil von 25,3 Prozent.

