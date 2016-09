Renault feiert auf der Mondial de l’Automobile in Paris die Europapremiere des komplett neu entwickelten SUV-Modells Koleos. Hinzu kommt ein neues Renault Concept Car, das einen Ausblick auf das zukünftige Design der Marke und innovative Technologien für die kommenden Serienfahrzeuge ermöglicht.

Sollten Sie den Pariser Automobilsalon besuchen, würden wir uns sehr über Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz mit Carlos Ghosn und Laurens van den Acker am 29. September um 9:15 Uhr in Halle 1 (Stand 431) freuen.

Quelle: Renault Presse-Service