Stockholm/Stuttgart – Mit dem Concept X-CLASS gibt Mercedes-Benz Vans in Stockholm einen ganz konkreten Ausblick auf seinen neuen Pickup, die X-Klasse. Der erste Premium-Pickup wird das Beste aus zwei Welten kombinie­ren. Das zeigt Mercedes-Benz eindrucksvoll mit zwei Designvarianten des Konzeptfahrzeugs. Das Concept X-CLASS powerful adventurer macht deutlich, dass die künftige X-Klasse alle Stärken eines klassischen Pickups haben wird – robust, funktional, belastbar und geländegängig. Das Concept X-CLASS stylish explorer geht einen Schritt weiter und zeigt, was den Pickup mit dem Stern darüber hinaus auszeichnen wird. Vom markentypischen Design über Komfort und Fahrdynamik bis hin zur Sicherheit wird er ein echter Mercedes sein. Damit trägt Mercedes-Benz als erster Premiumhersteller den veränderten Kundenbedürfnissen im globalen Segment der Midsize-Pickups Rechnung und macht den robusten Ein-Tonner für bis zu fünf Personen erstmals als urbanes Lifestyle- und Familienfahrzeug interessant.

Mit dem Pickup ergänzt Mercedes-Benz Vans sein Portfolio um eine vierte Baureihe. Gleichzeitig besetzt die Marke mit dem Stern als erster Premium­hersteller das vielversprechende Segment der Midsize-Pickups. Die Daimler AG wird bis zur Markteinführung einen hohen dreistelligen Millionenbetrag (Euro) in die neue Baureihe investieren. Sie wird ab Ende 2017 unter dem Namen Mercedes-Benz X-Klasse auf den Markt kommen. Die Kernmärkte sind Argentinien, Brasilien, Südafrika, Australien mit Neuseeland und Europa.

Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Mit dem Pickup von Mercedes-Benz schließen wir eine der letzten Lücken in unserem Portfolio. Unser Ziel: Wir wollen jedem Kunden genau das zu seinem Einsatz passende Fahrzeug bieten. Die X-Klasse wird dabei neue Standards in einem wachsenden Segment setzen.“

„Wir öffnen und verändern das Segment der Midsize-Pickups – mit dem welt­weit ersten, echten Premium-Pickup für den modernen, urbanen Lifestyle“, so Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans. „Unsere künftige X-Klasse ist ein Pickup ohne Kompromisse. Leiterrahmen, Sechszylindermotor mit hohem Drehmoment sowie permanenter Allradantrieb sind für uns Pflicht. Als Kür bringen wir Sicherheit, Komfort, Agilität und expressives Design – also alles, was Automobile mit dem Stern auszeichnet. Damit sprechen wir neue Kunden an, die bislang nicht an einen Pickup gedacht haben.“

Segment im Wandel: Mercedes-Benz erster Premiumhersteller eines Pickups

Der Markt der mittelgroßen Pickups ist weltweit im Umbruch. Sie sind nicht mehr nur als reine „Arbeitstiere“ gefragt, sondern werden auch als vielseitige Fahrzeuge für die gleichzeitig private und berufliche Nutzung sowie die rein private Nutzung immer beliebter. Der Anteil privat genutzter Pickups wächst seit Jahren stetig. Entsprechend hat sich die Doppelkabine als dominierende Karosserieform durchgesetzt, da sie bis zu fünf Personen Platz bietet. Private wie auch gewerbliche Kunden fragen zunehmend Fahrzeuge mit Pkw-typischen Eigenschaften und Komfortausstattungen nach. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich vor rund 20 Jahren im Segment der Offroad-Fahrzeuge. Damals brachte Mercedes-Benz als erster Premiumhersteller mit der M-Klasse einen Sport Utility Vehicle (SUV) auf den Markt und definierte das Offroad-Segment völlig neu – mit nachhaltigem Erfolg.

„Die Pickups Concept X-CLASS interpretieren die markentypische Design­sprache unserer SUVs auf expressivste Weise und verkörpern die Gegen­sätzlichkeit unserer Design-Philosophie: Sie sind hot und cool“, so Gorden Wagener, Leiter Design Daimler AG. „Der powerful adventurer drückt mit seinem progressiven Design coole Modernität und Abenteuerlust aus, wohin­gegen der stylish explorer durch pure Emotion eine moderne Schönheit erlebbar macht.“

Concept X-CLASS stylish explorer: Progressives Design im SUV-Look

Das in einem kühlen, eleganten Weißmetallic lackierte Concept X-CLASS stylish explorer zeigt eindrucksvoll wie der Mercedes-Benz Pickup ein ausgesprochen stilvolles Ausrufezeichen in seinem Segment und in der urbanen Lebenswelt setzen wird. Der Kontrast aus emotionaler und doch puristischer Flächenbehandlung („hot“) und technisch präzisen, innovativen und cleveren Details („cool“) interpretiert die Design-Philosophie von Mercedes-Benz neu. Das athletische Design verleiht dem Konzeptfahrzeug einen deutlich expressiven und dynamischen Auftritt. Die markante Front zeigt eine Weiterentwicklung des markentypischen SUV-Gesichts – mit massiverem Powerdome auf der Motorhaube und weit in die Kotflügel gezogenen Scheinwerfern. Die klassische SUV-Frontschürze und die weit ausgestellten Radläufe betonen zusätzlich die Breitenwirkung und lassen das Fahrzeug noch satter auf der Straße stehen. Gleichzeitig zitiert die Front den Ein-Lamellen-Kühlergrill mit Zentralstern, das Gesicht der eleganten Mercedes-Benz Coupés.

Die ausgestellten Kotflügel vorn und hinten schaffen Platz für eine breite Spur und große Rad-/Reifenkombinationen für den harten Offroad-Einsatz. 22 Zoll große Leichtmetallräder in kontrastierendem Anthrazitchrom lassen das Concept X-CLASS stylish explorer hoch und souverän aufragen. Die Trittbretter sind in die Karosserie integriert und unterstreichen den athletisch model­lierten Körper. Der speziell für dieses Konzeptfahrzeug entwickelte Außenlack verleiht dem urbanen Pickup je nach Lichteinfall einen Look, der die athle­tische Silhouette noch emotionaler wirken lässt.

Der extrem kurze Überhang vorne, der sehr lange Überhang hinten und zwei lang gezogene Linien in der Seitenflanke verstärken die fahrdynamische Ausrichtung. Das Heck der beiden Konzeptfahrzeuge trägt die SUV-typische verchromte Blende am unteren Rand und, als markantes Merkmal, eine um­laufende LED-Lichtleiste in einem schmalen Chromrahmen auf der Heck­klappe. Sie verweist auf die Einzigartigkeit des kommenden Pickups.

Stilvolles Interieur mit hohem Bedien- und Anzeigekomfort

Der Innenraum des Concept X-CLASS stylish explorer ist ebenso ein emotio­nales und stilvolles Statement – geprägt von einem spannungsvollen Kontrast aus warmen und kalten Farbtönen sowie hochwertigen Materialien. Die Farb- und Materialwelt setzt gekonnt die Mercedes-Benz Design-Philosophie der sinnlichen Klarheit um. Braunes, sehr natürliches Nubukleder auf den Sitzen sorgt mit seiner sinnlichen Haptik für ein behagliches Gefühl. Kombiniert wird dieser warme Farbton, der sich auch auf der Instrumententafel befindet, mit kühlem, weißem Nappaleder. Das Zierteil in offenporiger, geräucherter Eiche kontrastiert mit gebürsteten und polierten Aluminium-Zierelementen. Die Welt des modernen Luxus wird auf sehr stilvolle Weise umgesetzt.

Zusätzlich unterstrichen wird das moderne Flair durch die runden Lüftungs­düsen, das freistehende und hochauflösende Zentraldisplay sowie die zentrale Bedieneinheit mit Controller und multifunktionalem Touchpad. Mit dem Touchpad lassen sich alle Telematikfunktionen wie bei einem Smartphone mit Gesten oder der Eingabe von Buchstaben und Zeichen bedienen. Damit bringt Mercedes-Benz das modernste Bedien- und Anzeigekonzept in das Segment der Midsize-Pickups. Gleichzeitig bleiben die im Pickup-Segment typischen Charakteristika und Funktionalitäten erhalten, wie beispielsweise die Hand­bremse in der Mittelkonsole.

Concept X-CLASS powerful adventurer: Die Neudefinition von Robustheit

Ergänzend zum Concept X-CLASS stylish explorer fokussiert das zweite Konzeptfahrzeug auf die klassischen Eigenschaften eines Pickups. Das in Lemonaxmetallic lackierte Concept X-CLASS powerful adventurer setzt Robustheit, Belastbarkeit und Geländegängigkeit aufmerksamkeitsstark in Szene. Damit unterstreicht es eindrucksvoll, dass der Mercedes-Benz Pickup Komfort und Stil mit den Grundtugenden in dieser Fahrzeugklasse verbindet.

Das Concept X-CLASS powerful adventurer steht mit einer Höhe von 1,90 Metern über den Dingen. Voluminöse Reifen mit der Dimension 35×11.50, der gewaltige Abstand zum Boden und das athletische Design flößen schon auf den ersten Blick Respekt ein. Der markentypische SUV-Kühlergrill mit zwei Lamellen, Unterfahrschutz vorne und hinten, Claddings an den Kotflügeln sowie Radhäuser aus mattem Carbon unterstreichen zusätzlich die souveräne Offroad-Ästhetik. Eine elektrische Seilwinde an der Front und ein Metallhaken am Heck sind weitere Hinweise auf die Robustheit und Kraft der X-Klasse.

Mit seinem progressiven Design strahlt das Konzeptfahrzeug pure Unabhän­gigkeit und Abenteuerlust aus. Dieses Gefühl setzt sich im Innenraum fort. Matte Carbonelemente im Exterieur und Interieur, metallische, gebürstete Oberflächen und die starke Farbgebung verleihen dem Fahrzeug Power. Der Exterieurlack Lemonaxmetallic wurde perfekt auf die Farbakzente im Interieur abgestimmt. Das Farb- und Materialkonzept unterstreicht den coolen Outdoor-Look durch schwarzes Nappaleder in Glanzoptik und den Einsatz von schwar­zen, geprägten Lederflächen im Carbon-Stil. Um den Seitenhalt in den Sitzen in allen Fahrsituationen und auf jedem Gelände sicherzustellen, kommt an den Sitzwangen schwarzes Leder mit extrem gutem Grip und einer angenehm soften Haptik zum Einsatz.

Die X-Klasse: Leistungsstarker Antrieb, hoher Fahrkomfort und vorbildliche Sicherheit

Für die X-Klasse werden, wie von Mercedes-Benz gewohnt, unterschiedliche Ausstattungsumfänge für die Individualisierung von Exterieur und Interieur zur Auswahl stehen. Darüber hinaus entwickelt die Premiummarke ein eigenes Zubehörprogramm für den Pickup, zum Beispiel Ladeflächenab­deckungen und verschiedene Styling-Elemente. Dank der bewährten Modul­strategie werden sich im Interieur zahlreiche bekannte und bei Kunden ge­schätzte Komponenten aus der C-Klasse und V-Klasse wiederfinden – von den hochwertigen Materialien in perfekter Verarbeitung über das Infotainment­system bis hin zum ergonomischen Sitzkomfort. Damit vermittelt der Pickup das markentypische „Willkommen zuhause“ Gefühl und definiert ein neues Niveau bei Komfort und Wertanmutung im Segment der Midsize-Pickups.

Auch im Hinblick auf das vernetzte Leben wird die X-Klasse Akzente im Segment setzen. Dank Kommunikationsmodul mit fahrzeugfester SIM-Karte können die umfangreichen Mercedes me connect Dienste genutzt werden. Damit kann der Fahrer seinen Pickup über Smartphone, Tablet oder PC jeder­zeit und von überall aus erreichen und zum Beispiel Navigationsziele ans Fahrzeug senden oder abfragen, wo der Pickup geparkt ist und wie voll der Tank ist. Neben diesen optionalen Remote Online Diensten stehen serien­mäßige Basisdienste wie Unfall-, Wartungs- und Pannenmanagement zur Verfügung.

Vielfalt zeichnet ebenso die Motorenpalette aus. Das Top-Modell wird von einem V6-Diesel in Verbindung mit dem permanenten Allradantrieb 4MATIC angetrieben. Der drehmomentstarke Motor sorgt für hohe Fahrdynamik auf der Straße und im Gelände. Das Allradsystem kombiniert ein elektronisches Traktionssystem, ein Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung und zwei Differenzialsperren. Das Traktionssystem und die elektrisch zuschaltbaren Differenzialsperren bringen die Antriebskraft dorthin, wo die Traktion am besten ist. Unter extremen Offroad-Bedingungen können das Hinterrad- und das Längsdifferenzial gesperrt werden. So lassen sich schwierige Hindernisse und Steigungen sicher bewältigen.

Das leistungsfähige Antriebssystem und der robuste Leiterrahmen erlauben eine Nutzlast von mehr als 1,1 Tonnen und eine Zugkraft von bis zu 3,5 Tonnen. Ausreichend Kraft für den Transport von beispielsweise rund vier Kubikmeter Kaminholz auf der Ladefläche und einem Segelboot an der Anhängerkupplung. Gleichzeitig sorgt das eigens konstruierte Fahrwerk mit breiten Achsen, einer Fünf-Lenker-Hinterachse mit Schraubenfedern und einem präzise abgestimmten Feder-Dämpfer-Setup für hohen Fahrkomfort –on- und offroad. Der Pickup mit dem Stern überzeugt durch präzise Lenkung, ein komfortables Fahrgefühl und ein agiles Kurvenverhalten. Bodenuneben­heiten werden souverän absorbiert. Damit eignet er sich perfekt für den urbanen Raum.

Wie jeder Mercedes wird sich der Pickup durch vorbildliche Sicherheit auszeichnen. Moderne Fahrerassistenzsysteme auf Basis von Kameras, Radar- und Ultraschallsensoren unterstützen und entlasten den Fahrer in vielen Situationen. Dadurch erhöhen sie gleichermaßen die Sicherheit und den Komfort. Eine Vielzahl von Assistenzsystemen wird bereits serienmäßig an Bord sein.

Der Mercedes unter den Pickups: Fünf Kundengruppen im Fokus

Die X-Klasse verbindet die Stärken eines Pickups mit der Wertanmutung, dem Komfort, dem Fahrspaß und der Sicherheit, die Automobile mit dem Stern auszeichnen. Damit schafft der Mercedes-Benz Pickup den Spagat sowohl zwischen gewerblicher und privater Nutzung als auch zwischen urbanem und ländlichem Einsatz. Dadurch spricht er nicht nur Pickup-Besitzer an, die sich mehr Pkw-Eigenschaften, Performance, Sicherheit und Komfort wünschen, sondern vor allem auch Menschen, die bislang einen Pkw, SUV oder Van fahren. Das bestätigen umfangreiche Marktforschungsstudien von Mercedes-Benz mit potenziellen Kunden in den Zielmärkten.

Den aktuell größten Anteil am Gesamtfahrzeugmarkt haben Midsize-Pickups mit 14,1 Prozent in Australien, dicht gefolgt von Argentinien mit 11,6 Prozent. Damit ist in beiden Ländern rund jedes achte zugelassene Fahrzeug ein Pickup der Ein-Tonnen-Klasse. In Brasilien beträgt der Anteil der mittelgroßen Pickups am Gesamtfahrzeugmarkt fast fünf Prozent. In Deutschland sind es 0,5 Prozent, in Großbritannien 1,3 Prozent, in der Türkei 1,4 Prozent und in Russland 0,8 Prozent.

Auf Basis seiner Marktforschungsstudien hat Mercedes-Benz fünf Kunden­gruppen für die X-Klasse identifiziert, die in den einzelnen Ländern unter­schiedliche Relevanz haben.

Eine bedeutende Zielgruppe sind premiumaffine, aktive Familien. Sie nutzen ihren Pickup hauptsächlich für die Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen, um die Kinder zur Schule oder zu Sportaktivitäten zu bringen sowie für Wochenend­trips und Urlaub. Die Kernmärkte sind Brasilien, Argentinien, Australien und Südafrika.

Eine weitere Zielgruppe für die X-Klasse sind erfolgreiche Abenteurer, die im städtischen Umfeld leben und Outdoor-Sport wie Ski- oder Jetski-Fahren be­treiben oder ein eigenes Boot haben. Sie brauchen ein komfortables Premium­fahrzeug für den Alltag, das gleichzeitig ausreichend Laderaum und Zugkraft für das Freizeitequipment bietet. Die Top-Märkte sind Australien, Südafrika, Brasilien, Großbritannien und Deutschland.

Darüber hinaus hat der Mercedes-Benz Pickup das Potenzial trendbewusste, premiumaffine Individualisten zu begeistern. Sie führen einen unabhängigen Lebensstil und möchten ein Fahrzeug jenseits des Mainstreams, das mit einzigartigem Design ihre Persönlichkeit und ihren Status unterstreicht. Unabhängige Individualisten nutzen den Pickup als Alltagsfahrzeug in der Stadt, für Abend- und Wochenendaktivitäten ebenso wie für Sportveran­staltungen. Die Kernmärkte für diese Zielgruppe sind Deutschland, Groß­britannien, Südafrika und Brasilien.

Die vierte Kundengruppe umfasst Unternehmensinhaber wie Bauunternehmer, Architekten und Dienstleister, die ihren Pickup gewerblich und privat nutzen wollen: Als komfortablen Dienstwagen für Kundentermine, der sich ebenso für die Mitfahrt von Kunden und Mitarbeitern wie für den Transport von Werk­zeug, Baustoffen und Materialen eignet, sowie als Alltagsfahrzeug und für Wochenendaktivitäten. Bedeutende Märkte für Unternehmensinhaber sind Deutschland, Großbritannien, Australien und Argentinien.

Auch Landbesitzer, wie Rinderzüchter in Argentinien, Sojabauern in Brasilien oder Winzer in Südafrika, nutzen ihren Pickup beruflich und privat. Sie brauchen ein Fahrzeug, das sie zum einen souverän durch unbefestigtes Ge­lände bringt und ausreichend Ladekapazität sowie Zugkraft hat. Zum anderen soll es für Kunden- und Lieferantentermine sowie als Alltagsfahrzeug für die Familie geeignet sein.

Produktionsgemeinschaft mit Renault-Nissan

Die Markteinführung der Mercedes-Benz X-Klasse startet Ende 2017 in Europa. Die neue Baureihe wird im Segment preislich attraktiv positioniert sein. Gefertigt wird der Pickup in einer Produktionsgemeinschaft mit der Renault-Nissan Allianz.

Die Produktion für den europäischen, australischen und südafrikanischen Markt beginnt 2017 im Nissan-Werk in Barcelona, Spanien. Die X-Klasse für den lateinamerikanischen Markt wird ab 2018 im Renault-Werk in Cordoba, Argentinien vom Band laufen.

Mit der X-Klasse weiten die Daimler AG und die Renault-Nissan Allianz ihre seit sechs Jahren bestehende strategische Kooperation aus. Dies ermöglicht Mercedes-Benz einen schnellen und kosteneffizienten Einstieg in das wachs­tumsstarke Segment der Midsize-Pickups. Darüber hinaus profitieren beide Unternehmen von einer optimalen Produktionsauslastung. Nissan ist weltweit die Nr. 2 unter den Herstellern mittelgroßer Pickups mit einer Tonne Zuladung und blickt auf mehr als 80 Jahre Erfahrung in Produktion und Verkauf dieser Fahrzeuge zurück.

Quelle: Daimler AG