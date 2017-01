Stuttgart – Mercedes-Benz hat das Jahr 2016 so erfolgreich wie nie zuvor abgeschlossen: Die Stuttgarter Premiummarke mit dem Stern hat die Verkäufe um 11,3% gesteigert und 2.083.888 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt ausgeliefert. Damit ist Mercedes-Benz weltweit nicht nur stärker gewachsen als die deutschen Wettbewerber, sondern hat gleichzeitig auch die meisten Fahrzeuge im Premiumsegment ausgeliefert.

Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „2016 war das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von Mercedes-Benz und das sechste Rekordjahr in Folge. Mit neuen, die Kunden begeisternden Fahrzeugen in richtungsweisendem Design und einem herausragendem Wachstum vor allem auch in China und Europa haben wir uns an die Spitze im Premiumsegment gesetzt. Und wir machen weiter Tempo – mit neuen Technologien, Produkten und Dienstleistungen.“

Das Modellportfolio von Mercedes-Benz mit den Submarken Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach ist größer und vielfältiger als je zuvor. Und auch die Plug-in-Hybrid-Offensive ist in vollem Gange: Mit acht Modellen bietet Mercedes-Benz die breiteste Auswahl im Premiumsegment.

„Unsere Wachstumsstrategie greift. Seit 2013 ist Mercedes-Benz jedes Jahr zweistellig gewachsen. Jetzt ist Mercedes-Benz die absatzstärkste Premiummarke; wir haben unser Ziel vier Jahre früher erreicht. 2016 hat Mercedes-Benz erstmals mehr als zwei Millionen Fahrzeuge verkauft, ein Plus von über elf Prozent“, so Ola Källenius, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, bisher verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb und seit dem 01. Januar 2017 verantwortlich für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung.

Das Jahr 2016 endete für Mercedes-Benz mit dem bisher absatzstärksten Dezember, der gleichzeitig der 46. Rekordmonat in Folge war (190.269 Einheiten, +6,8%) und dem besten Quartal aller Zeiten (545.967 Einheiten, +10,2%). Im Gesamtjahr 2016 war Mercedes-Benz unter anderem in Deutschland, Italien, Portugal, Japan, Südkorea, Australien, Taiwan, den USA und Kanada die zulassungsstärkste Premiummarke.

Neuer Bestwert und zweistelliges Wachstum in Europa

Europa war auch 2016 die größte Absatzregion für Mercedes-Benz. Mit einem Wachstum von 12,4% konnte hier vor allem dank der hohen Verkaufszahlen der E-Klasse und der SUVs ein neuer Bestwert verbucht werden; nahezu 900.000 Fahrzeuge von Mercedes-Benz wurden in den vergangenen zwölf Monaten an Kunden in Europa ausgeliefert. In Deutschland entschieden sich insgesamt 293.209 Kunden für ein neues Fahrzeug mit dem Stern, eine Steigerung von 7,2% gegenüber dem Vorjahr. Ein deutlich zweistelliges Wachstum konnte Mercedes-Benz 2016 in den wichtigen Märkten Großbritannien (+16,6%), Frankreich (+16,7%), Italien (+16,6%), Spanien (+18,2%) und Belgien (+17,5%) erzielen.

Stärkstes Wachstum in der Region Asien-Pazifik

Die Nachfrage nach Mercedes-Benz Modellen in der Region Asien-Pazifik war per Dezember 2016 so hoch wie nie. 734.169 Fahrzeuge wurden hier an ihre neuen Besitzer ausgeliefert, ein Plus von 19,3%. China war 2016 erneut größter Einzel- und Wachstumsmarkt für Mercedes-Benz: Die Verkäufe stiegen von Januar bis Dezember um mehr als ein Viertel auf einen neuen Rekordwert von 472.844 Einheiten (+26,6%). Ebenfalls neue Bestwerte konnte das Stuttgarter Unternehmen mit dem Stern im vergangenen Jahr in Japan (+3,5%), Südkorea (+25%), Australien (+14,8%) Taiwan (+17,4%) und Malaysia (+8,6%) verbuchen.

NAFTA-Region mit neuem Höchstwert beim Absatz

In der NAFTA-Region wurden knapp 400.000 Fahrzeuge von Mercedes-Benz im vergangenen Jahr ausgeliefert (+0,6%). Davon gingen 340.237 Fahrzeuge an Kunden in den USA, wo Mercedes-Benz das hohe Absatzniveau aus dem Jahr 2015 halten konnte. In Kanada (+4%) und Mexiko (+34,4%) wurden 2016 so viele Fahrzeuge wie nie zuvor in einem Jahr verkauft.

Über 635.000 Auslieferungen bei den Kompaktwagen

Der Absatz der Kompakten von Mercedes-Benz übertraf das bisher stärkste Vorjahr um 9,3%. 636.903 Kunden konnten ihre neue A- oder B-Klasse, ihren CLA, CLA Shooting Brake oder GLA in Empfang nehmen. Die Kompakten wurden insbesondere in China und Deutschland nachgefragt. Mercedes-Benz investiert weiter in seine Kompaktwagen: 2016 sind bereits der überarbeitete CLA sowie CLA Shooting Brake in den Handel gekommen, die beide exklusiv im ungarischen Kecskemét für den Weltmarkt produziert werden. In Detroit wurde auf der North American International Auto Show jetzt der neue GLA vorgestellt.

C-Klasse nach wie vor volumenstärkstes Modell

Die C-Klasse war mit rund 425.000 verkauften Einheiten der Limousine und des T-Modells im Jahr 2016 erneut das volumenstärkste Fahrzeug von Mercedes-Benz. Größter Absatzmarkt war im vergangenen Jahr China, wo die exklusiv für den chinesischen Markt gebaute Langversion der C-Klasse Limousine eine hohe Nachfrage und einen neuen Bestwert verzeichnet hat. Wie beliebt die C-Klasse bis heute ist, zeigen die Verkaufszahlen seit der Markteinführung: Neun Millionen C-Klasse Limousinen und T-Modelle wurden seit 1982 ausgeliefert.

Erfolgreiches „Jahr der E-Klasse“

Mehr als eine viertel Million Fahrzeuge der E-Klasse Limousine und des T-Modells wurden im vergangenen Jahr an Kunden verkauft (+7,9%). Die intelligenteste Business Limousine der Welt ist seit April 2016 erhältlich und seit September 2016 steht auch das T-Modell sowie in China die Langversion der Limousine bei den Händlern. Im Jahresverlauf werden weitere Absatzimpulse in diesem Segment erwartet: zum einen durch die volle Verfügbarkeit der neuen Limousine und des T-Modells. Zum anderen steht zusätzlich ab dem Frühjahr die neue E-Klasse All-Terrain in den Showrooms, die sich durch offroad-orientierte Gestaltungselemente abhebt.

Über 300.000 verkaufte S-Klasse Limousinen der aktuellen Generation

Seit Markteinführung der aktuellen Generation im Jahr 2013 sind bereits mehr als 300.000 S-Klasse Limousinen verkauft worden. Das Flaggschiff von Mercedes-Benz behauptete sich auch 2016 als meistverkaufte Luxuslimousine der Welt. Vor allem die Langversion der S-Klasse Limousine wurde letztes Jahr stark von den chinesischen Kunden nachgefragt. 2016 war zudem das erste volle Verkaufsjahr der Mercedes-Maybach S-Klasse; mehr als jedes zehnte verkaufte Fahrzeug im S-Klasse Segment war ein Maybach.

Die neue S-Klasse Limousine kommt dieses Jahr auf den Markt und soll für weitere Absatzimpulse sorgen. Mit ihr startet die größte Motorenoffensive in der Geschichte von Mercedes-Benz.

SUVs bilden mit mehr als 700.000 verkauften Einheiten stärkstes Segment

Die Modelloffensive bei den SUVs von Mercedes-Benz zahlt sich aus: Der Absatz stieg 2016 auf 706.170 Einheiten, ein Plus von 34,3%. Nie zuvor wurden so viele Fahrzeuge des GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS und der G-Klasse an Kunden ausgeliefert. Der GLC war im vergangenen Jahr besonders wachstumsstark. Dank der starken Wachstumsraten 2016 erzielte der Urvater der SUVs, die G-Klasse, einen neuen Absatzrekord mit knapp 20.000 verkauften Einheiten innerhalb eines Jahres.

„Jahr der Dream Cars“: zweistelliges Wachstum dank neuer Modelle

Im Jahr der Dream Cars bei Mercedes-Benz wurden rund 140.000 Roadster, Cabrios und Coupés weltweit ausgeliefert (+10,5%). Die Traumwagenfamilie hat neben den überarbeiteten Versionen des SL und SLC im vergangenen Jahr weiteren Zuwachs bekommen. Das C-Klasse Cabriolet ist das neue Einstiegsmodell in die Cabrio-Welt von Mercedes-Benz und das S-Klasse Cabriolet der erste offene Luxus-Viersitzer von Mercedes-Benz seit 1971.

Noch mehr Luxus und Exklusivität bringt das erste Cabriolet der Marke Mercedes-Maybach: 2017 kommt es in limitierter Auflage in den Handel. In diesem Jahr wird außerdem das neue E-Klasse Coupé eingeführt, das in Detroit seine Weltpremiere hat.

V-Klasse: Absatz wächst um rund 50%

Auch im zweiten vollen Verkaufsjahr war die Nachfrage nach der V-Klasse von Mercedes-Benz ungebrochen hoch. Von der Großraumlimousine gingen 46.695 Fahrzeuge an Kunden weltweit, eine Steigerung von 48,2% und ein neuer Bestwert. Seit Frühjahr 2016 ist die V-Klasse auch in China erfolgreich in den Markt gestartet. Der Achtsitzer von Mercedes-Benz wird vor Ort für den chinesischen Markt produziert.

Rekordjahr für Mercedes-AMG: Rund 100.000 Auslieferungen und über 40% Wachstum

Mercedes-AMG ist auch im Gesamtjahr 2016 deutlich gewachsen und hat mit 44,1% Wachstum das bisher beste Vorjahr nochmals deutlich übertroffen. Mit 99.235 ausgelieferten Fahrzeugen setzt die Sportwagen- und Performance-Marke von Mercedes-Benz, die 2017 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, ihre erfolgreiche Unternehmensgeschichte fort. Damit hat sich innerhalb der letzten drei Jahre der Absatz von Mercedes-AMG mehr als verdreifacht. 2016 erfolgte die größte Modell-Offensive in der Geschichte von AMG: Das Produktportfolio wurde um mehr als zehn Modelle erweitert. Vor allem für die 43er Modelle und die Kompaktfahrzeuge begeisterten sich viele Kunden weltweit. Die absatzstärksten Märkte für AMG-Fahrzeuge waren 2016 erneut die USA, Deutschland und China.

Mit dem Mercedes-AMG GT R und den beiden offenen Varianten AMG GT Roadster und AMG GT C Roadster konnte AMG 2016 die eigenentwickelte GT-Baureihe um besonders dynamische Modelle erweitern. Alle drei Modelle sind seit Ende 2016 bestellbar und werden ab diesem Frühjahr ausgeliefert.

smart erzielt besten Jahresabsatz aller Zeiten

Die Marke smart hat ihren Absatz in den vergangenen zwölf Monaten auf 144.479 Einheiten gesteigert, ein Plus von 21%. Damit wurden in einem Jahr mehr smart fortwo und forfour verkauft als je zuvor. Deutschland und Italien waren erneut die größten Märkte für den Stadtflitzer. In seinem drittgrößten Markt China ist der Absatz der smart Modelle 2016 um 60% gestiegen. Seit März 2016 ist das neue smart cabrio verfügbar und ergänzt damit die aktuelle smart-Generation. Mit der Einführung der elektrischen Varianten der smart Modelle im Frühjahr dieses Jahres wird smart der einzige Hersteller sein, der alle Modelle sowohl mit Verbrenner als auch voll batterieelektrisch anbieten wird.

Daneben hat smart im vergangenen Jahr erfolgreich den Beta-Launch von „ready to drop“ gestartet. Mit diesem innovativen Dienstleistungsangebot wird der smart zur mobilen Lieferadresse bei Online-Bestellungen. Weitere Services rund um das Fahrzeug sind in der Planung, um den smart künftig zu einer Dienstleistungszentrale auszubauen.

Der smart bewährt sich auch im Einsatz bei car2go, dem inzwischen weltweit größten Carsharing-Unternehmen und Marktführer im Segment des stationsunabhängigen Carsharing. Die Flotte umfasst mehr als 14.200 Fahrzeuge der Marken smart und Mercedes-Benz an 26 Standorten. Inzwischen hat car2go mehr als zwei Millionen Kunden.

Digitalisierung im Vertrieb: Wunschfahrzeug per Mausklick bestellen

Mit dem Start des deutschlandweiten Mercedes-Benz Online-Stores im Sommer 2016 ist die Premiummarke einen weiteren Schritt in Richtung Vertrieb der Zukunft gegangen. Unter www.online-store.mercedes-benz.de können Interessenten in ganz Deutschland aus einer Vielzahl vorkonfigurierter Mercedes-Benz Neufahrzeuge wählen.Die Online-Plattform bietet alle Funktionen, die für ein komfortables und ganzheitliches Kauferlebnis im Internet stehen: Erstmals ist die Legitimation des Käufers per Video-Ident-Verfahren möglich. Damit kann der Verkaufsprozess vollständig online und an sieben Tagen in der Woche von zuhause oder unterwegs getätigt werden.

Der Online-Store spricht verstärkt junge und medienaffine Kundengruppen an und ist integraler Bestandteil der breit angelegten Vertriebs- und Marketingstrategie „Best Customer Experience“ im Geschäftsfeld Mercedes-Benz Cars.

Quelle: Daimler AG