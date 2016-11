Stuttgart / Wörth – 20 junge Lkw-Nachwuchsfahrer drängen sich frühmorgens in den Schulungssaal des Profi-Trainings in der weltgrößten Lkw-Fabrik im Mercedes-Benz Werk Wörth. Sie sind die Gewinner eines Mercedes-Benz Fahrertrainings. Im Rahmen von „BEST BKF 2016“ wurden sie unter den besten Nachwuchsfahrern ausgelost, an der Veranstaltung teilzunehmen. An deren Ende steht ein zertifiziertes Modul zur Erfüllung des Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetzes (BKrFQG).

Das Mercedes-Benz Profi-Trainerteam möchte den 20 BEST BKF-Teilnehmern das vorausschauende Fahren in Theorie und Praxis nahebringen. Einen Tag lang stand das Profi-Eco-Training auf dem Seminarprogramm der Nachwuchs-Fahrer, die bereits im Wettbewerb BEST BKF 2016 ihre theoretischen Quali­täten erfolgreich unter Beweis stellten. Beim Eco-Training spielen neben dem vorausschauenden Fahren weitere Themen wie Einflüsse von Aerodynamik, Reifen und kraftstoffarme Fahrweise eine Rolle.

Insgesamt gingen alle BEST BKF-Gewinner drei Mal auf die 28 km lange Prüfstrecke in der Vorderpfalz. Gemessen wurden dabei der Kraftstoff­verbrauch und die jeweilige Fahrzeit auf der Runde vor und nach dem Unterricht. Im Anschluss in der dritten Runde zeigten die Profi-Trainer wie der optimale Eco-orientierte Fahrstil wirklich funktioniert.

BEST BKF 2016 – der große Azubiwettbewerb für Berufskraftfahrer

Zum Jahresbeginn 2016 startete mit BEST BKF 2016 die dritte Runde des großen Azubiwettbewerbs für Berufskraftfahrer im Güterverkehr. Die teilnehmenden Nachwuchsfahrer konkurrierten mit ihrem Wissen rund um den Straßengüterverkehr. Der Fahrernachwuchs erarbeitete die richtigen Antworten auf 40 Fragen zur korrekten Ladungssicherung, Fahrzeugtechnik, Besonderheiten bei Gefahrguttransporten und zur richtigen Einhaltung der Sozialvorschriften.

Das Berufskraftfahrertraining als ein Baustein in der umfassenden Qualifizierungsreihe des Mercedes-Benz Profi-Trainings

Mehr als 65 000 Fahrer wurden in acht Jahren qualifiziert – diese stolze Bilanz hat Mercedes-Benz Lkw jetzt vorgelegt. Zudem war Mercedes-Benz der erste Lkw-Hersteller, der im Juni 2008 die staatliche Anerkennung für seine auf das BKrFQG abgestimmten Qualifizierungsangebote erhalten hat. Heute bietet Mercedes-Benz in bundesweit knapp 230 zertifizierten Schulungsräumen sein umfassendes Qualifizierungsrepertoire an. Zu Schulungszwecken stehen derzeit 16 ausgeladene, neue 40 t Actros mit umgebauter Fahrerkabine mit sieben Sitzplätzen zur Verfügung.

Rund 80 Instruktoren des Mercedes-Benz Profi-Trainings sind jedes Wochenende bei Kunden im Einsatz und erläutern detailliert die aktuelle Mercedes-Benz Nutzfahrzeugtechnik. Damit erzielt der Kunde den größt­möglichen wirtschaftlichen Nutzen aus seinem Lkw.

Das Berufskraftfahrertraining ist ein Baustein in der umfassenden Quali­fizierungsreihe des Mercedes-Benz Profi-Trainings. Im Rahmen des Fahrer­trainings bietet Mercedes-Benz verschiedene Schulungen an, um die gesetzlich geforderten Kenntnisbereiche abzudecken. Die dazu entwickelten Qualifizie­rungskonzepte sind inzwischen Standard im Mercedes-Benz Fahrertraining in der EU. Damit erfahren auch international tätige Kunden überall dieselben Inhalte und gleichbleibend hohe Qualität bei Fahrerschulungen.

Das Angebot der praktischen Schulungen umfasst folgende Themengebiete: „Fahrertraining Plus“ zur Fahrzeugtechnik, „Eco-Training“ zur Verbesserung der wirtschaftlichen Fahrweise, „Fahrsicherheitstraining“, „Ladungssicherung in der Praxis“, „Vorschriften im Güterkraftverkehr mit Lenk- und Ruhezeiten“ und „Arbeitsplatz Lkw“.

Über das BKrFQG hinaus bietet Mercedes-Benz Lkw bereits seit über 45 Jahren Fahrerschulungen an. Insgesamt besteht der Trainingskatalog aus 13 verschie­denen Angeboten, von denen sechs auf eine effizientere Fahrweise abzielen. Das „Fahrertraining Plus“ Firmenseminar qualifiziert Speditionen oder andere Unternehmen mit der BKrFQG-Anforderung zur Verbesserung des rationellen Fahrverhaltens.

Im Bereich „Eco-Training“ für Fahrer und Unternehmer gibt es drei Trainings­varianten für Lkw-Fahrer: „Eco-Training“, „Eco-Intensivtraining“ und „indivi­duelles Fahrercoaching“. Sie variieren in Dauer und Inhalt und führen jeweils zu einer Verbesserung des wirtschaftlichen Fahrens.

Unternehmer und Fuhrparkleiter können zwischen dem dreitägigen Eco-Expertentraining und dem Training „neue Nutzfahrzeugtechnik erleben“ wählen, die beide im Kundencenter Werk Wörth stattfinden. Darüber hinaus bietet das Profi-Training auch Schulungen für Fuhrparkleiter an, um Effizienz­maßnahmen in den jeweiligen Fuhrparks nachhaltig implementieren zu können.

Quelle: Daimler AG