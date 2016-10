Stuttgart – Das Charity-Ereignis TRIBUTE TO BAMBI – Hilfe für Kinder in Not findet am 6. Oktober 2016 zum 16. Mal statt. Zur Abendveranstaltung in der STATION-Berlin werden rund 600 Gäste erwartet, darunter Prominente aus Politik, Wirtschaft und Medien. Mercedes‑Benz ist Presenting Partner. Highlight ist die TRIBUTE TO BAMBI Sonderedition „DIE MANNSCHAFT“ des Bobby-AMG GT. Der aktuelle Bobby-Benz kommt limitiert mit 1.000 Exemplaren auf den Markt. Mit dem Verkaufserlös bringt Mercedes‑Benz zusammen mit den Spenden, die am Galaabend bei einem Bobby-Benz-Fußballspiel mit prominenten Gästen eingesammelt werden, insgesamt weit über 100.000 Euro ein. Zusätzlich zum finanziellen Engagement unterstützt der Stuttgarter Autobauer das von der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung geförderte Projekt „Bolle & Friends“ in Form eines Mentoring-Programms über seine Fraueninspirationsplattform „She’s Mercedes“.

Die Unterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher ist eine Säule des gesellschaftlichen Engagements von Mercedes‑Benz. Daher ist die Marke mit dem Stern seit dem ersten TRIBUTE TO BAMBI Charity-Ereignis im Jahr 2001 Presenting Partner. Fester Bestandteil dieses Engagements ist eine Bobby-Benz Sonderedition. Der Bobby-AMG GT „Die Mannschaft“ ist bis auf den roten Sitz komplett in Schwarz gehalten. Der kleine Flitzer kann zusätzlich mit einem exklusiven Stickerset, das unter anderem aus Rückennummern und Unterschriften ausgewählter Nationalspieler besteht, beklebt werden.

Quelle: Daimler AG