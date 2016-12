Fichtenberg – Weltweit wächst das Segment an SUV und auch die britische Traditionsmarke Jaguar hat mit dem F-Pace ein „Sport Utility Vehicle“ im Angebot. Mit dem individuell in der Höhe einstellbaren KW Gewindefedern besteht ab sofort die Möglichkeit den F-Pace stufenlos von 15 – 30 mm in Verbindung mit den Seriendämpfern tieferzulegen. Bei herkömmlichen Tieferlegungsfedern wäre dies nicht möglich und es könnte nur eine vorgegebene Tiefe genutzt werden. Der 849 Euro kostende Federsatz ist für alle Jaguar F-Pace mit Allradantrieb und adaptiven Seriendämpfern inklusive Teilegutachten erhältlich. Mehr unter www.kwsuspensions.de

Als einer der wenigen Fahrwerkhersteller bietet KW auch individuell in der Tieferlegung einstellbare Fahrwerkfedern an. Im Gegensatz zu normalen Fahrwerkfedern verfügen die KW Gewindefedern über eine passgenaue Höheneinstellung. Die jetzt auch für das attraktive Jaguar F-Pace SUV erhältlichen KW Federn erlauben an beiden Achsen eine stufenlose Tieferlegung von 15 – 30 mm vorzunehmen. „Das Einstellen des Niveaus ist ähnlich wie bei einem Gewindefahrwerk“, so KW Produktmanager Johannes Wacker. „Beim Einbau unserer Federn werden die Serienkomponenten gegen unsere Staubschutzelemente, Federwegsbegrenzer und den KW Federn mit den Gewindehülsen ersetzt.“ Der Umbau kann in jeder Fachwerkstatt und selbst im Reifenfachhandel innerhalb weniger Arbeitseinheiten durchgeführt werden. Der variable Spielraum bei der Tieferlegung hat den großen Vorteil, dass beim Wechsel der Rad/Reifenkombination mit wenigen Handgriffen die Tiefe an die neuen Felgen angepasst werden kann. Mit herkömmlichen Fahrwerkfedern ist dies nicht möglich. In Verbindung mit den adaptiven Seriendämpfern im F-Pace wird durch die KW Gewindefedern ein harmonisches und direktes Fahrverhalten realisiert. Selbst bei extremen Fahrmanövern und plötzlichen Lastwechseln steigern die Federn die Agilität des bis zu 380 PS starken Jaguar SUV, ohne das der Fahrkomfort leidet. Die unverbindliche Preisempfehlung für die KW Gewindefedern für den Jaguar F-Pace mit adaptivem Serienfahrwerk und Allradantrieb liegt bei 849 Euro.

Quelle: KW automotive GmbH