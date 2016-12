Jena – Die Jenoptik-Sparte Automotive hat den „SPE Automotive Innovation Award“ in Livonia, Michigan, erhalten. Damit honorierte die Society of Plastic Engineers die exzellenten Maschinenkonzepte von Jenoptik.

Im November 2016 fand die „46th Annual SPE Automotive Innovation Awards Competition“ in Livonia, Michigan statt. In einer feierlichen Zeremonie hat Jenoptik gemeinsam mit dem amerikanischen Automobilzulieferer Magna Exterior Inc. und dem Automobilhersteller GM den „SPE Automotive Innovation Award“ in der Kategorie „Prozesse, Produktion & Schlüsseltechnologien“ erhalten. Der Preis würdigt damit das einzigartige Verfahren zum Laserschneiden und -schweißen von Front- und Heckstoßfängern, welches sich gegenüber fünf weiteren für den Award nominierten Innovationen durchsetzte.

Als ein führender und globaler Automobilzulieferer ist Magna spezialisiert auf innovative Produkte und Prozesse mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher wurde Mitte des Jahres die bisherige Fertigungstechnologie für die Bearbeitung von Premiumklasse-Stoßfängern durch flexible Hightech-Maschinen von Jenoptik ersetzt. Das moderne Laserverfahren, das auch auf andere Kunststoff-Exterior- und Interior-Bauteile angewendet werden kann, erlaubt eine höhere Flexibilität in der Produktion – im Gegensatz zum bisher genutzten Stanzen und Ultraschallschweißen.

Um den stetig steigenden Anforderungen der Automobilindustrie nach Leichtbau und Materialeinsparung sowie höherer Flexibilität in der Produktion gerecht zu werden, hat Jenoptik spezielle Maschinenkonzepte für die Bearbeitung von Stoßfängern entwickelt. Bei diesen Konzepten werden zwei von Jenoptik erfolgreich in den Markt eingeführte Technologien kombiniert: das 3D-Laserschneiden und das 3D-Laserschweißen. Durch den Einsatz je einer Laserschneid- und Laserschweißanlage bietet Jenoptik eine hochflexible Lösung, sowohl für die Bearbeitung von Stoßfängern mit einer großen Variantenvielfalt als auch für verschiedene andere komplexe Interior- und Exterior-Bauteile.

Quelle: JENOPTIK/Automotive