Extertal – Die ISI Automation GmbH & Co. KG (www.isi-automation.com) präsentiert vom 14. bis 16. März 2017 auf der LogiMAT in Stuttgart smarte Lösungen für die Produktion und Intralogistik 4.0. Hierzu zählen ISIPlus® – eine MES- und LES-Lösung – sowie ISIPro® zur Auto­matisierung von Förderanlagen und Regalbediengeräten. Der Messefokus liegt dabei auf der durchgängigen Auftragsoptimierung und -steuerung für verteilte Anlagen und neue Bedienkonzepte des ISIPlus®-Systems. Dies demonstriert das Unternehmen in Halle 7 am Stand 7B10.

ISI Automation zeigt auf der LogiMAT Systemlösungen für Produktion und Intra­logistik – mit Fokus auf praxistaugliche, erprobte Industrie 4.0-Lösungen. Eine von ISI Automation komplett automatisierte und nach realem Vorbild virtualisierte Produktionsanlage veranschaulicht den Messebesuchern die Intelligenz, die durch die ISI-Lösungen entsteht. Wie reagiert die Anlage bei einer Maschinenstörung in der Produktion? Wie verhalten sich die vollautomatischen Regalbediengeräte in einem Hochregallager, wenn ein RBG plötzlich ausfällt?

Das dabei zum Einsatz kommende ISIPlus® MES/LES, das direkt an das jeweils bestehende ERP (SAP, SAGE, APPlus etc.) andockt, geht weit über gängige Manufacturing Execution Systems hinaus. Der ISIPlus® Data Integration Service (DIS) stellt wichtige Schnittstellen für die Nutzung des Internet of Things (IoT) bereit: so werden z.B. das Device Protokoll MQTT unterstützt und die Anbindung an Cloud-Lösungen (AWS) zur Erfassung, Speicherung und Auswertung großer Datenmengen. Mit ISIPlus® können Anlagen auf stationärer IT, in Hybrid (stationär und in der Cloud) sowie Cloud-basiert betrieben werden. Eine weitere aktuelle Neuerung ist die integrierte Lagervisuali­sierung, die sämtliche Lageraktivitäten – unabhängig von der Komplexität und Größe des Lagers – übersichtlich darstellt.

Klassische Anwendungsbereiche des ISIPlus® MES/LES sind:

Steuerung/Überwachung sämtlicher Lager- und Materialbewegungen im Lagerverwaltungssystem (LVS)

Steuerung/Überwachung RBG/LAM und Staplerleitsystem (SLS)

Materialflusssteuerung durch den Materialflussrechner (MFR)

Zeit- und Zutrittssteuerungen mit Hilfe des Personalzeitmanagements (PZM)

Individuelle Arbeitsplatzdialoge für zielgerichtetes/effizientes Arbeiten durch die BDE-/MDE- Lösungen

Vollautomatische Liniensteuerung mit dem Fertigungsleitsystem (FLS)

Des Weiteren bietet das Unternehmen mit seinem MES auch manuelle (Pick-to/by-Light) und vollautomatische (robotergesteuerte) Kommissionierlösungen sowie Tür-/Torsteuerungen und Arbeitsplatzanmeldungen mit integrierten Security-Sys­tem via Transponder (ISIPlus® Access Control System) an. Auch die Maschinen-/Anlagenüberwachung und optische Qualitätssicherung mittels Netz­werkkameras (ISIPlus® CamView) werden ermöglicht.

Das MES/LES der nächsten Generation unterstützt Komponenten und Maschinen unterschiedlicher Hersteller. Maschinen mit verschiedenem Funktionsumfang und Alter können so homogenisiert und im Sinne der Industrie 4.0 zu modernen Infra­strukturen zentralisiert werden. Gesamtprozesse lassen sich somit standortüber­greifend abbilden und optimieren.

Das Unternehmen bietet durchgängige smarte Systemlösungen zwischen der ERP- und Shopfloor-Ebene. Für die Shopfloor-Ebene kommen professionelle Automatisierungslösungen (Fördertechniksteuerungen, Kransteuerungen, Schaltschrankbau etc.) aus dem Geschäftsbereich ISIPro® zum Einsatz.

Quelle: ISI Automation GmbH & Co. KG/punctum pr-agentur GmbH