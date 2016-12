Stuttgart – Mercedes-Benz setzt beim S-Klasse Coupé die Reihe exklusiver Sondermodelle fort: Im April 2017 kommt die „Night Edition“ in Europa auf den Markt, in den USA startet sie im August 2017. Der besondere Zweitürer kann als S 400 4MATIC Coupé, S 500 Coupé und S 500 4MATIC Coupé ab 9. Januar 2017 bestellt werden. Weltpremiere feiert das „Night Edition“ Modell auf der Detroit Motorshow im Januar 2017.

Zu den einzigartigen Ausstattungsdetails des S‑Klasse Coupé „Night Edition“ zählen im Exterieur der markante Grill mit einer Lamelle in Hochglanzschwarz sowie die 20 Zoll großen AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design. Die exklusiven Räder sind schwarz lackiert und besitzen ein glanzgedrehtes Felgenhorn. Die Außenspiegelgehäuse und die Einleger in den Seitenschwellerverkleidungen sind ebenfalls in Hochglanzschwarz ausgeführt. Front- und Heckschürze im AMG Styling sind ebenso serienmäßig wie die „Night Edition“ Plakette auf dem vorderen Kotflügel und beleuchtete Einstiegsleisten mit dem Mercedes-Benz Schriftzug. Auf Wunsch ist eine Lackierung in Selenitgrau magno erhältlich. Dieser Matt-Lack aus der designo manufaktur besitzt besonders hochwertige Effektpigmente.

Exklusives Merkmal im Interieur ist die „Night Edition“ Gravur in der Spange des AMG Sportlenkrads in Leder Nappa. Die Polsterung in Leder, Leder Nappa oder Leder Nappa AMG in Schwarz/Schwarz oder wahlweise Kristallgrau/Schwarz, Sattelbraun/Schwarz oder Bengalrot/Schwarz sowie Zierteile in Holz Pappel schwarz glänzend unterstreichen ebenfalls den individuellen Charakter.

Mit stilsicherem Auftritt, exklusiver Ausstattung und kultivierter Sportlichkeit kombiniert das S‑Klasse Coupé die klassischen Proportionen eines Gran Turismo mit modernem Luxus und zeitgemäßer Technologie. Erhältlich ist die „Night Edition“ mit drei Antriebsvarianten als S 400 4MATIC Coupé, S 500 Coupé sowie S 500 4MATIC Coupé.

Quelle: Daimler AG