Lille, Frankreich/Weiden i.d. Oberpfalz – Die Mobivia Groupe hat den Erwerb von A.T.U Auto-Teile-Unger, des größten Anbieters von Kfz-Services in Deutschland, erfolgreich abgeschlossen. Nach Erfüllung aller vertraglichen Bedingungen, insbesondere der Einigung von A.T.U mit den wesentlichen Vermietern der Werkstätten auf neue Mietkonditionen, wurde die Transaktion heute vollzogen (Closing).

Zusammen mit A.T.U baut die Mobivia Groupe ihre führende Marktstellung in Europa deutlich aus. Sie wird künftig mit knapp 2.000 Werkstätten und mehr als 21.000 Mitarbeitern auf einen gemeinsamen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro kommen. A.T.U soll innerhalb der Mobivia Groupe weiterhin unter der eigenen Marke als eigenständiges Unternehmen im deutschsprachigen Raum agieren und den Sitz in Weiden behalten.

Die Mobivia Groupe ist künftig in 19 Ländern Europas, Nordafrikas und Südamerikas aktiv und betreut bereits jetzt mit ihren Marken Norauto, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro Diffusion, Bythjul und Skruvat mehr als 30 Millionen Kunden. Mit dem Business Accelerator Via ID, der innovative Start-Up-Unternehmen unterstützt, ist die Mobivia Groupe zudem einer der führenden Anbieter in den zukunftsträchtigen Bereichen Shared, Connected und Urban Mobility.

Jörn Werner, Vorsitzender der A.T.U-Geschäftsführung (CEO): „Rechtzeitig vor Weihnachten ist der Schulterschluss mit Mobivia unter Dach und Fach. Das ist eine sehr gute Nachricht für unsere Kunden, Lieferanten und für unsere Mitarbeiter. Wir haben nun einen langfristig denkenden, strategischen Partner aus unserer Branche, der uns helfen wird, die Neuausrichtung von A.T.U zu beschleunigen und zum Erfolg zu führen.“

Quelle: A.T.U Auto-Teile-Unger/Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH