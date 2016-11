anton clemens automotive präsentiert innovatives Licht zum Nachrüsten für alle Fahrzeugtypen

Bergisch Gladbach – Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, gesehen zu werden. Genau das ermöglicht der von anton clemens automotive entwickelte Door Flash, ein in wenigen Sekunden zu montierendes Türinnenlicht. Die Leuchte zum Nachrüsten verspricht ein Mehr an Sicherheit im Straßenverkehr. Sobald die Tür geöffnet wird, schaltet ein kapazitiver Sensor im Inneren des Door Flashs das Licht an. Dabei wird der Logo-Bereich eine Minute lang beleuchtet, zusätzlich blinken zwei LEDs blinken zwei Minuten lang. So werden bei geöffneter Tür andere Verkehrsteilnehmer gewarnt. Sehr schnell und kinderleicht lässt sich der Door Flash an den Türkanteninnenseiten aller Fahrzeugtypen montieren – einfach aufkleben, fertig! Für die nötige Energie sorgt eine Knopfzelle, eine Verkabelung für die Stromversorgung ist nicht nötig.

In der Mitte des Door Flash befindet sich ein beleuchtetes Logofeld, das individuell gestaltet werden kann. Eine Prise Corporate Identity für den Firmenfuhrpark!

Quelle: anton clemens