Neuss – Das LeasePlan Gebrauchtwagen Outlet in Neuss gehört zu den besten Autohäusern in Deutschland. Es hat bei AutoScout24 besonders gute Kundenbewertungen erhalten. Besucher können auf dem Online-Fahrzeugmarkt Händler in den Bereichen Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibungen und Kauferlebnis bewerten.

Das LeasePlan Gebrauchtwagen Outlet in Neuss wurde mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen durch insgesamt 20 Kunden bewertet. Die Weiterempfehlungsquote liegt bei 95 Prozent. „Die gesamte History des Leasingfahrzeuges wurde bis ins kleinste Detail gezeigt“, freut sich User Hartman. Und Stephane Demol aus Belgien ist sich sicher: „Mein nächstes Auto wird wahrscheinlich wieder vom LeasePlan Outlet sein.“ Auch Kunde Werner K. ist von seiner Erfahrung mit dem LeasePlan Gebrauchtwagen Outlet in Neuss begeistert: „Ein freundliches zuvorkommendes Team, das mir ein schönes Fahrzeug zu einem guten Preis verkauft hat.“

Guter Service & Erreichbarkeit

„Die Bewertungen bieten Transparenz und Orientierung, wie zufrieden Kunden mit einem Händler waren und wie gut sein Service ist“, sagt Sebastian Lorenz, Vice President Consumer bei AutoScout24. „Wir sind stolz, dass wir laut AutoScout24 zu den besten Autohäusern in Deutschland gehören und freuen uns, dass die Kunden des Outlets überwiegend sehr zufrieden mit uns sind. Bei einer durchschnittlichen Punktzahl von 4,4 Sternen gibt es durchaus noch Verbesserungspotenzial. Deshalb wird sich das ganze Outlet-Team anstrengen, die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu steigern“, so Jochen Hebel, Abteilungsleiter des Gebrauchtwagen Outlets in Neuss.

AutoScout24 führte als erster großer Online-Fahrzeugmarkt Händler-Bewertungen ein

Die meisten Autokäufer informieren sich im Netz, bevor sie einen Händler besuchen. Die Online-Noten geben ihnen dabei Orientierung. AutoScout 24 war der erste große Online-Fahrzeugmarkt in Deutschland, der Händler-Bewertungen einführte. Auf einer Skala von eins bis fünf Sternen können Nutzer die Autohäuser für die folgenden Bereiche bewerten: Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsausschreibung und Kauferlebnis. Zudem können Kunden angeben, ob sie ein Autohaus weiterempfehlen.

Quelle: LeasePlan Deutschland GmbH