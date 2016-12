Köln – Nomen est omen: Wegen des anhaltenden Erfolges wird die Ford Langzeit-Testfahrt auch 2017 deutschlandweit bei allen teilnehmenden Händlern angeboten und damit abermals verlängert. Firmenkunden können somit auch weiterhin zur „längsten Probefahrt Deutschlands“ antreten und die hochmodernen Modelle von Ford ein volles Jahr lang ausführlich kennenlernen. Einzige Bedingung: In ihrem aktuellen Fuhrpark muss sich mindestens ein Fremdfabrikat befinden. Für das All-inclusive-Angebot der ASS Sport Sponsoring GmbH stehen 12 vorspezifizierte Fahrzeug-Konfigurationen aus sechs Baureihen – Ford Focus, C-MAX/Grand C-MAX, Kuga, Mondeo, S-MAX und Galaxy – zu besonders interessanten und transparenten Sonderkonditionen bereit. Erstmals sind auch die luxuriösen „Vignale“-Versionen von Ford Mondeo (4-Türer und Turnier) und von Ford S-MAX im Angebot.

Zur Grundausstattung aller Fahrzeuge gehören jeweils Metallic-Lackierung, Sechsgang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik. Über diese Standard-Spezifikationen hinaus können einzelne Fahrzeuge auch individuell konfiguriert oder mit leistungsstärkeren Motorisierungen getestet werden.

Weiterführende Informationen und Angebote zur Ford Langzeit-Testfahrt inklusive der Fahrzeug-Grundspezifikationen sowie eine Liste der teilnehmenden Handelspartner von Ford findet sich auf der Website www.ford-firmenkunden.de.

Der monatliche Pauschalpreis beinhaltet neben der Testfahrt auch Nebenkosten wie Kfz-Steuer und -Versicherung, Rundfunkgebühren sowie Überführung und Zulassung. An- oder Restwertzahlungen fallen nicht an. Der Gewerbekunde erhält sein Wunschfahrzeug ohne bürokratischen Aufwand mit nur einer Unterschrift und ohne Risiken. Zum Ende der vereinbarten Laufzeit kann er das Auto ohne Verpflichtungen an den teilnehmenden Vertriebspartner von Ford zurückgeben.

„Die Langzeit-Testfahrt hat sich als ein erfolgreicher Bestandteil unserer Strategie erwiesen,“ erklärt Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. „Mit der Kombination aus einer hochaktuellen und attraktiven Modellpalette mit zielgruppenoptimierten Angeboten und Serviceleistungen können wir uns immer erfolgreicher im deutschen Flottenmarkt positionieren – ein Umstand, der auch vor wenigen Tagen durch die Auszeichnung als „TopPerformer 2016″ unter den Fahrzeugherstellern durch ein Fachmagazin unterstrichen wurde. Die Ford Langzeit-Testfahrt stellt dabei eine besonders interessante Möglichkeit für Fremdfirmennutzer dar, die Vorteile unserer Fahrzeuge und Leistungen ohne Zeitdruck im Arbeitsalltag zu erfahren.“

Quelle: Ford-Werke GmbH