Die Jobbörse stellenanzeigen.de hat Jobsuchende nach Ihrer Motivation im Job befragt

Rund 61 Prozent der Arbeitnehmer verbringen mehr als sieben Stunden pro Tag in der Arbeit (Quelle SOEP, statista 2016). stellenanzeigen.de, eine der bekanntesten Jobbörsen in Deutschland, wollte wissen, wie viele Arbeitnehmer wirklich jeden Tag mit Elan in die Arbeit gehen und hat nachgefragt: Haben Sie Spaß an Ihrer Arbeit?

65 Prozent sind nicht immer zufrieden mit ihrem Job

Betrachtet man die Lebenszeit, die eine Person in der Arbeit verbringt und all die Maßnahmen die Arbeitgeber zur Erhöhung der Attraktivität des Arbeitsplatzes durchführen, ist das Ergebnis der Umfrage betrüblich: Dass sie wirklich unglücklich sind, gaben erschreckende 34 Prozent an. Lediglich 35 Prozent gehen immer sehr gerne in die Arbeit. 31 Prozent finden ihren Job grundsätzlich okay. Sie müssen sich aber oft selbst motivieren.

Motivierende Faktoren für mehr Spaß an der Arbeit

Arbeitgeber tun viel, um Arbeitnehmer glücklich zu machen: flexible Arbeitszeitmodelle, regelmäßige Weiter-/Fortbildung, Erhebungen zur Mitarbeiterzufriedenheit, betriebliche Gesundheitsförderung, Aufstiegsprogramme, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder spezielle Programme für ältere Arbeitnehmer. Unzufriedenheit kann diverse Ursachen haben. Manchmal liegt es auch am mangelnden Cultural Fit und unterschiedlichen Erwartungen. Damit es mit dem Arbeitgeber künftig besser klappt, finden Bewerber auf stellenanzeigen.de wertvolle Zusatzinformationen zum gewünschten Job. Immer mehr Arbeitgeber gewähren Bewerbern mithilfe eines hochwertigen Firmenprofils frühzeitigen Einblick ins eigene Unternehmen – und beugen damit unliebsamen Überraschungen auf beiden Seiten vor.

Quelle: stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG