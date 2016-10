Die Staaten sind nicht nur Militärmacht und Wirtschaftsnation, sondern stellen – und das schon seit Jahrzehnten – auch für junge Menschen aus aller Welt ein extrem anziehendes Ziel für ein Jahr Work & Travel und einen äußerst beliebten Studienstandort dar. Doch was muss vor einem Auslandssemester oder Auslandsstudium in den USA bedacht werden? Gerade in den Staaten finden sich zahlreiche Elite-Universitäten, die junge Menschen für ihr späteres Berufsleben fit machen. Ein Studium in den USA wird sich daher in jeden Lebenslauf prima einfügen.

Bürokratische Hürden sind auch in den Staaten bekannt:

Allerdings müssen dafür selbst EU-Bürger zunächst ein Visum beantragen. Dabei wird die genaue Art des Visums auch davon abhängen, ob zusätzlich ein Berufsverhältnis angestrebt wird. Interessierte sollten sich unbedingt vorab genauestens über die nötigen Visa informieren. Wer zum Beispiel ein Praktikum plant oder eine Stelle als Au-Pair anstrebt, muss die richtigen Papiere dabeihaben. Ohne gültiges Visum heißt es ansonsten am Flughafen, wieder umzukehren. Denn ohne Papiere wird die Einreise in die USA unmöglich.

Wer sich gut vorbereitet hat, kann einreisen und sich auf seinen Aufenthalt freuen. Die USA funktionieren allerdings politisch und strukturell anders als Deutschland. Generell verweist das Auswärtige Amt auf einige Besonderheiten der Polizeistruktur und Verwaltung:

So dürfen Laptops und andere elektronische Datenträger von den Grenzbehörden zur Verhinderung von Straftaten auch ohne konkrete Anhaltspunkte durchsucht werden. Wer einen Laptop dabei hat, sollte sich dessen bewusst sein und vorsorgen, zumindest was die Urlaubsfotos angeht: Es ist sinnvoll, diese in einer Cloud zu speichern, damit die Urlaubs- und Reiseerinnerungen auf jeden Fall erhalten bleiben.

Zudem ist in verschiedenen Bundesstaaten zu dem nationalen Führerschein ein internationaler Führerschein Pflicht. Ohne letzteres, wird bei einer Kontrolle die Fahrt abrupt enden.

Ohnehin ist nach Auskunft der diplomatischen Vertretung bei Verkehrskontrollen besondere Umsicht gefragt. So erwarten US-Polizisten, dass die Kontrollierten im Fahrzeug sitzen bleiben und ihre Hände gut sichtbar auf dem Lenkrad behalten. Das ist nicht nur in amerikanischen Spielfilmen so, sondern auch in der Realität.

Nacktbaden oder öffentliches Stillen ist in aller Regel unerwünscht und kann je nach Staat empfindlich bestraft werden.

Wer in die Staaten reist und das Land mit seinen Städten und Naturschönheiten näher kennen lernen möchte, sollte sich auf die landesspezifischen Gepflogenheiten einstellen.

Vorbereitung für ein Auslandsstudium in den Staaten

Deutsche Studenten benötigen zur Einreise neben dem bereits erwähnten Visum einen gültigen Reisepass, wie dieser Aufstellung zu entnehmen ist. Der „normale“ Personalausweis reicht für die Staaten nicht aus. Je nach Reiseziel sollte laut Robert-Koch-Institut zudem über eine Hepatitis A- und B-Impfung nachgedacht werden; bei einigen Schulen und Universitäten sind zudem bestimmte Impfungen, etwa eine Meningokokken-Impfung, nachzuweisen.

Wie überall im Ausland, ist eine Auslandsreisekrankenversicherung sehr zu empfehlen. Welche die richtige ist, hängt von der Art und Länge des Aufenthalts ab. Es gibt ganz spezielle Angebote, die exakt auf die Verweildauer und damit auf die spezifischen Bedürfnisse von Sprachschülern, Praktikanten oder Gastdozenten abgestimmt sind. Die Preise richten sich nach den individuellen Voraussetzungen. Gesundheitlich wirkungsvoll abgesichert steht einer erfolgreichen USA-(Studien)Reise und einem Erkunden der zahllosen Sehenswürdigkeiten des Landes nichts mehr im Wege.

Die USA wissen auch landschaftlich zu begeistern

Studenten erwartet eine spannende Hochschullandschaft. Dazu angesagte Städte wie New York, Los Angeles oder San Francisco. Allerdings sind auch die Mieten hier gewaltig und stellen selbst die teuersten Großstädte wie München oder Hamburg in den Schatten. Dafür wartet das Land mit Sehenswürdigkeiten wie dem Grand Canyon mit seinen Rafting-Möglichkeiten auf; wer es einrichten kann, sollte unbedingt auch den Yellowstone Nationalpark mit seinen wilden Tieren (unter anderem Bär und Wolf) und Thermalquellen besuchen. Auch der Yosemite-Nationalpark lädt zum Wandern ein. Architektonische Highlights stellen (um nur zwei Beispiele zu nennen) das Weiße Haus und die weltberühmte Golden Gate Bridge dar.

Ein bisschen Geographie:

Die Entfernungen in den Vereinigten Staaten sind enorm und viele lohnende Reiseziele aus geographischen oder finanziellen Gründen unerreichbar, nämlich dann, wenn das Budget den Kauf von Flugtickets nicht mehr hergibt.

Allein die Nord-Süd Ausdehnung beträgt rund 2.500 Kilometer, das lässt sich nicht einfach am Wochenende per Auto bewerkstelligen. Insgesamt gibt es 48 zentrale Bundesstaaten, zuzüglich Alaska und Hawaii. Hier, im 50. Bundessaat auf einer Inselkette im Pazifischen Ozean, herrscht ganzjährig ein warmes Klima, während es in anderen Regionen im Winter bitterkalt wird. Gerade in den Staaten wird daher die Arbeitsplatz- und Wohnortsuche häufig auch von den klimatischen Vorlieben der Bürger beeinflusst.

Für Reisende sind die Klimaverhältnisse ebenfalls ein wichtiger Faktor und sollten bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden, wenn es nicht zu bösen Überraschungen kommen soll. Doch eines ist für alle Aufenthalte in den USA sicher: es wird garantiert eine unvergleichliche und unvergessliche Reise.