München – Finanztest hat bewertet: Wer einen Immobilienkredit braucht, ist bei PLANETHYP und Enderlein, beides Marken der bundesweit aktiven PlanetHome Group, bestens aufgehoben. Denn im Jahresvergleich von insgesamt 76 überregionalen Baugeldanbietern erreichten sie klar die ersten Plätze und überzeugten mit den günstigsten Konditionen bei 10- oder 15-jähriger Zinsbindung. Der Test zeigt, wie sehr sich der richtige Finanzierungspartner lohnt – die Unterschiede zwischen teuerstem und günstigstem Anbieter sind enorm, im Extremfall sind Zinsersparnisse von bis zu 30.000 Euro möglich.

Über das gesamte Jahr 2016 hatte Finanztest die Konditionen von 76 Immobilienkreditanbietern ausgewertet. Bei konstanten Vorgaben wurden monatliche Zinsvergleiche angestellt. Fazit: PLANETHYP und Enderlein, die Baufinanzierer der PlanetHome Gruppe, waren am häufigsten unter den zehn günstigsten Anbietern und erreichten am Jahresende in allen Kategorien durchgehend Topplatzierungen. Bei den Ergebnissen für 10- und 15-jährige Laufzeit belegten sie die Plätze 1 und 2, bei den Konditionen für eine 20-jährige Zinsbindung lagen sie auf dem 3. und 4. Platz.

Als unabhängiger Vermittler kann PLANETHYP aus einem Portfolio von über 200 Banken und anderen Kreditinstituten schöpfen und attraktive, maßgeschneiderte Finanzierungsprodukte anbieten. Dabei setzt PLANETHYP neben Top-Konditionen besonders stark auf Serviceorientierung: Kunden werden von den ersten Fragen bis hin zur Auszahlung der Kreditsumme von Spezialisten begleitet. Sei es per Video, Telefon, Live-Chat oder persönlich vor Ort in einer der zahlreichen Geschäftsstellen.

„Das Top-Ergebnis von Finanztest bestätigt unsere Leistungsfähigkeit“, so Marcus Rex, einer der Geschäftsführer der PlanetHome Group und verantwortlich für den Geschäftsbereich Finanzierungsvermittlung. „PLANETHYP und Enderlein konnten durch beste Konditionen überzeugen und sich gegen die Mitbewerber deutlich durchsetzen. Kunden sind mit ihrem Wunsch nach maßgeschneiderten Immobilienkrediten bei uns also in besten Händen.“

Quelle: PlanetHome GmbH